Baby irrtümlich für tot erklärt: Klinik wurde die Lizenz entzogen

Nachdem Ärzte in Neu-Delhi ein Frühchen fälschlicherweise für tot erklärt haben, hat die Regierung der Klinik die Lizenz entzogen. Das Spital habe sich der verbrecherischen Fahrlässigkeit schuldig gemacht, teilte das Gesundheitsministerium mit. "Das ist das dritte Mal, dass dem Krankenhaus in den vergangenen drei Monaten ein schwerer Fehler unterlaufen ist", so Gesundheitsminister Satyendra Jain.

Vergangene Woche erklärten Ärzte des Krankenhauses in Neu-Delhi ein neugeborenes Zwillingspaar für tot, obwohl eines der Frühchen noch lebte. Nachdem die Eltern bei der Beerdigung ihrer Kinder Lebenszeichen bei dem Buben bemerkten, brachten sie ihn in ein anderes Krankenhaus und erstatteten Anzeige. Das Kind starb am Mittwoch an Infektionen. Gegen die behandelnden Ärzte wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

(APA/dpa)