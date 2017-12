Straches Brief an Netanjahu

Wien. In Brüssel stieß der israelische Premier am Montag einmal mehr auf wenig Liebe. Benjamin Netanjahu forderte die EU-Außenminister zum Auftakt eines Treffens auf, dem amerikanischen Beispiel zu folgen und Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Doch Rückenwind bekam er nicht einmal von Tschechien, einem traditionellen Verbündeten. Der Jerusalem-Vorstoß von US-Präsident Donald Trump sei nicht hilfreich, sagte der scheidende Prager Chefdiplomat Lubomír Zaorálek, ein Sozialdemokrat, trocken. Und in Budapest richtete auch Premier Viktor Orbán aus, dass eine Verlegung der ungarischen Botschaft nach Jerusalem nicht geplant sei.