Trump scheitert mit Einwanderungsreform

US-Präsident Donald Trump ist vorerst mit seinen Bemühungen um schärfere Einwanderergesetze gescheitert: im US-Senat sind in der Nacht auf Freitag zwei Gesetzesinitiativen zu der Reform fehlgeschlagen. Die Aussichten auf eine zeitnahe Reform erscheinen damit noch ungewisser als bisher.

Bei dem ersten Entwurf handelte es sich um einen parteiübergreifenden Kompromissvorschlag, der von einer Gruppe aus Republikanern und Demokraten ausgehandelt worden war. Er knüpfte an einen Reformplan von Präsident Donald Trump an, griff dessen Vorschläge aber nur teilweise auf. Letztlich ging es um moderate Änderungen - insbesondere geht es um den Schutz von knapp zwei Millionen sogenannten Dreamern, die als Kinder illegal in die USA gekommen sind.

Der Gesetzesentwurf komme dem breiten, parteiübergreifenden Wunsch nach, den "Dreamern" den Weg zur Staatsbürgerschaft zu ebnen, und ziele gleichzeitig darauf, den "Strom" illegaler Einwanderer zu stoppen, sagte die republikanische Senatorin Susan Collins, die die Gruppe aus jeweils acht Demokraten und acht Republikanern ins Leben gerufen hatte.

25 Milliarden für die Mauer

Trump hatte einen Plan vorgelegt, der zwar ebenfalls den 1,8 Millionen "Dreamern" einen Weg zur US-Staatsbürgerschaft ebnet. Der US-Präsident knüpft dies allerdings an die Zustimmung der Demokraten zur Finanzierung einer Mauer an der Grenze zu Mexiko sowie zur Verschärfung anderer Bereiche der Einwanderungspolitik. Trump verlangt 25 Milliarden Dollar (20 Milliarden Euro) für sein Prestigeprojekt einer Mauer an der Grenze zu Mexiko. Auch will er den Familiennachzug und damit die legale Einwanderung drastisch beschränken und die Green-Card-Lotterie zur Verlosung dauerhafter Aufenthaltsgenehmigungen abschaffen. Der Kompromissvorschlag sollte die Green-Card beibehalten.

Der nun vorgelegte Plan der Senatorengruppe sah nur leichte Änderungen bei der Familienzusammenführung vor und würde die Verlosung von Aufenthaltsgenehmigungen nach dem bisherigen System beibehalten. Dieses Thema berge zu großen politischen Zündstoff, sagte der republikanische Senator Lindsey Graham.

Zwar stimmten 54 der 100 Senatoren für diese Gesetzesvorlage. Doch für die Verabschiedung wurden mindestens 60 Stimmen gebraucht. Trump hatte kurz zuvor sein Veto gegen den Entwurf angedroht, der ihm in den Einwanderungsrestriktionen nicht weit genug ging. Er bezeichnete die Gesetzesvorlage als "totale Katastrophe".

Kurz danach stimmte der Senat über einen Gesetzesentwurf ab, der den Trump-Plan unverändert übernahm. Dieser Entwurf scheiterte klar. Nur 39 Senatoren stimmten dafür, 60 dagegen. Das heißt, dass auch mehrere Parlamentarier von Trumps Republikanischer Partei gegen dessen Plan stimmten. Die Republikaner verfügen in der Kammer über 51 Sitze.

Einreiseverbot erneut gekippt

Gleichzeitig erteilte ein Gericht dem geplanten Einreiseverbot von Trump gegen Bürger aus sechs überwiegend muslimischen Ländern erneut eine Abfuhrt. Der Bann verstoße gegen die amerikanische Verfassung, weil Menschen aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit diskriminiert würden, urteilte das Bundesberufungsgericht in Richmond. Es ging damit noch weiter als zuvor das Berufungsgericht in San Francisco. Dieses hatte einen Verstoß gegen das Einwanderungsrecht festgestellt, sich jedoch nicht mit der Frage befasst, ob auch die Verfassung verletzt werde. Trump argumentiert, das Verbot sei notwendig, um die nationale Sicherheit gewährleisten zu können.

Der Oberste Gerichtshof will sich voraussichtlich ab April mit dem Fall befassen und bis Ende Juni ein Urteil fällen. In der Zwischenzeit bleibt das Verbot in Kraft.

Der Bann zählt zu den umstrittensten Anordnungen Trumps. Mehrfach wurde er erfolgreich vor Gericht angefochten. Das aktuelle Verbot ist die dritte Variante, die Trump erlassen hat seit er im Januar 2017 ins Amt kam. Sie untersagt den meisten Menschen aus dem Tschad, Iran, Libyen, Somalia, Syrien und Jemen die Einreise. Trump verfolgt auch über den Bann hinaus eine verschärfte Einwanderungspolitik. Unter anderem plant er den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko.