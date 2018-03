Blümel an Ungarn: "Lasse mir meine Heimatstadt nicht schlecht reden"

Kanzleramtsminister Gernot Blümel reagierte bestimmt auf das Facebook-Video des ungarischen Kanzleramtsministers János Lázár, in dem sich der Vertraute des ungarischen Premiers Viktor Orbán abfällig über Wien äußert: "Ich lasse mir meine Heimatstadt nicht schlecht reden", richtete Blümel seinem Amtskollegen am Donnerstag aus. Der Minister stammt zwar aus Niederösterreich, ist aber seit 2015 Landesparteiobmann der ÖVP Wien.

Zudem kündigte Blümel an, Lázár in einem Telefongespräche auf die Angelegenheit ansprechen zu wollen. Man solle jedoch angesichts des laufenden Wahlkampfs in Ungarn nicht unbedingt alles auf die Goldwaage legen, verwies Blümel auf die am 8. April stattfindende Parlamentswahl im Nachbarland - zu dem man im Übrigen "sehr gute bilaterale Beziehungen" habe. Freilich gebe es in der Bundeshauptstadt Herausforderungen. Um diese zu lösen, brauche es allerdings keine Zurufe von außen.

Die rot-grüne Wiener Stadtregierung hatte am Mittwoch scharf auf die Äußerungen Lázárs reagiert. Sie sah darin offenbar einen Angriff auf ihre Flüchtlingspolitik.

In dem Video hatte das Mitglied der rechtsnationalen Fidesz behauptet, Wien sei schmutzig, unsicher und höchst kriminell, und das nur wegen der Einwanderer. Weiter drohte er: Würde die Opposition bei den Wahlen siegen, werde Budapest in 20 Jahren so aussehen wie Wien. Orbáns Regierungspartei gerät vor den Wahlen unter Druck: Im Februar hatte sie eine Test-Wahl in der ungarischen Stadt Hódmezövásárhely verloren - ausgerechnet in Lázárs Heimatstadt.

Kickl will Video nicht kommentieren

Innenminister Herbert Kickl wollte die Facebook-Botschaft zuvor nicht öffentlich kommentieren. Er freue sich, dass Österreich ein "ausgezeichnetes nachbarschaftliches Verhältnis zu Ungarn" habe, sagte Kickl am Donnerstag vor einem EU-Ministerrat in Brüssel.

Es sei "eine gute Gepflogenheit, dass man Bemerkungen, selbst wenn sie einigermaßen undiplomatisch sind, nicht in der Öffentlichkeit weiter kommentiert". Er sei aber auch niemand, der sich in einem direkten Gespräch ein Blatt vor dem Mund nehme, sagte der Innenminister.

Facebook löschte das Video am Mittwochvormittag. Lazar warf dem Unternehmen daraufhin Zensur vor. Am Mittwochabend stellte die Social-Media-Plattform den Clip allerdings wieder online. Zwar lösche Facebook Beiträge, die den Community-Richtlinien widersprächen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Manchmal würden aber Ausnahmen gemacht, "wenn der Inhalt Nachrichtenwert hat, bedeutsam oder wichtig für das öffentliche Interesse ist", hieß es in einer Stellungnahme, aus der Reuters zitiert.

(APA/red.)