USA: Die Castingshow im Weißen Haus

Wien/Washington. Der Auftritt des Leibarzts im Pressesaal des Weißen Hauses kurz vor dem Amtsjubiläum im Jänner war so richtig nach dem Geschmack des Präsidenten. Marine-Admiral Ronny Jackson attestierte seinem hochkarätigen Patienten nach einem Routinetest eine exzellente Gesundheit, und obendrein bescheinigte er ihm „außergewöhnliche Gene“. Donald Trump war begeistert von seinem „Doc“. „Ich liebe diesen Mann“, rühmte er den Arzt, der ihn regelmäßig auf Reisen begleitet.

Aus Sicht des Präsidenten hat sich der 50-jährige Texaner, der bereits George W. Bush und Barack Obama medizinisch betreut hatte und zuvor im Irak stationiert war, eine Beförderung verdient. Und es fügte sich gut, dass gerade ein Job in der Regierung frei war – das Amt des Veteranenministers, Herr über ein Heer von 370.000 Beamten und ein Budget von 186 Milliarden Dollar, das zweitgrößte Ministerium nach dem Pentagon. Was macht es schon, dass Jackson über keinerlei Managementqualitäten verfügt, wie die Opposition moniert?



Wie üblich via Twitter verkündete Trump die jüngste Rochade in der Regierung nach den Abgängen des Wirtschaftsberaters Gary Cohn, des Außenministers Rex Tillerson und des Sicherheitsberaters H. R. McMaster. Das Postenkarussell in Washington dreht sich also munter weiter. David Shulkin, der bisherige Veteranenminister, war ohnedies vorgewarnt. Seit Monaten stand er auf der Abschussliste des Präsidenten, sein Abgang war zuletzt nur eine Frage der Zeit. Ein Vergnügungstrip mit seiner Frau nach Europa samt hohen Spesen und Wimbledon-Tickets rüttelte zusätzlich an seiner Position. Die Hardliner im Regierungslager warfen Shulkin vor, die Privatisierung der ärztlichen Versorgung für die rund 20 Millionen US-Veteranen nicht vorangetrieben zu haben. Dies schwebt Trump und den Koch Brothers vor, den milliardenschweren Sponsoren der Republikaner.

Trump hatte eigentlich schon einen Favoriten für die Nachfolge des ungeliebten Ministers auserkoren, ehe er auf „Dr. Ronny“ verfiel. Pete Hegseth, ein Fox-News-Moderator und informeller Berater des Präsidenten, hatte es ihm angetan. Doch Hegseth war nicht interessiert an dem Regierungsjob.



Neuerdings läuft eine Castingshow im Weißen Haus, wie sie Trump in seiner Reality-TV-Show „Celebrity Apprentice“ vorexerziert hat. Wesentliches Einstellungskriterium bei der Suche nach Führungspersonal ist Telegenität. Als Sicherheitsberater heuerte der Präsident den Falken John Bolton an, als Experte bei Fox News unter Vertrag. Und als Wirtschaftsberater rekrutierte er Larry Kudlow, den Moderator einer Finanzshow auf CNBC, einen langjährigen deklarierten Liebling Donald Trumps.

TV-Profis und Promis

In den mittleren Rängen tummelt sich eine Reihe von Ex-Fox-Journalisten wie Heather Nauert, die Sprecherin des Außenministeriums. Auch für den Prestige-Pressejob im Weißen Haus wünscht sich Trump einen TV-Profi – und Promi. Präsidentschaftshistoriker Timothy Naftali kritisierte in der „Washington Post“, dass Trump sich mit Jasagern und Cheerleadern umgebe. Vorgestern verließ Kommunikationschefin Hope Hicks, eine enge Vertraute, das Weiße Haus. Ein Ersatz als Presseassistentin war rasch gefunden: die 22-jährige Praktikantin Caroline Sunshine, die in der Disney-Serie „Shake it up“ mitgewirkt hatte.

Roseanne Barr erhielt noch kein Jobangebot aus Washington. Anlässlich der Premiere der Neuauflage ihrer Serie „Roseanne“ gratulierte Trump seiner glühenden Anhängerin indessen per Telefon.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.03.2018)