Oppositionskandidat als neuer Präsident in Sierra Leone vereidigt

Im westafrikanischen Sierra Leone hat der Oppositionskandidat Julius Maada Bio nach offiziellen Angaben die Präsidentschaftswahl gewonnen. Bio habe 51,8 Prozent der Stimmen erhalten, teilte die Wahlkommission am Mittwoch mit. Der Kandidat der Regierungspartei und ehemmaliger Außenminiser, Samura Kamara, kam demnach auf 48,2 Prozent.

Maada Bio wurde kurz vor Mitternacht im Amt vereidigt. "Dies ist die Morgenröte einer neuen Ära", sagte er. "Die Bevölkerung dieser großartigen Nation hat dafür gestimmt, eine neue Richtung einzuschlagen." Auf Maada Bio kommt nun die schwierige Aufgabe zu, die Wirtschaft des verarmten westafrikanischen Landes wieder in Schwung zu bringen, die nach der Ebola-Epidemie und einem weltweiten Verfall der Rohstoffpreise eingebrochen war.

Offizielles Wahlergebnis hatte sich verzögert

Das offizielle Ergebnis der Wahl vom 31. März hatte sich wegen eines Streits über die Methode zur Stimmauszählung verzögert. Bereits vor Verkündung des Wahlergebnisses hatten Kamara-Anhänger am Mittwoch in der Hauptstadt Freetown demonstriert, Plakate von Bio abgerissen und den Vorwurf einer "ausländischen Einmischung" in die Wahl erhoben, wie ein AFP-Reporter berichtete.

Bio hatte im Jänner 1996 mit einem Putsch den damaligen Militärmachthaber Valentine Strasser gestürzt und bis zur ersten freien Wahl in Sierra Leone wenige Monate später vorübergehend die Regierungsgeschäfte übernommen. Bei der Präsidentschaftswahl 2012 war er Amtsinhaber Ernest Koroma unterlegen. Dieser durfte nun nach zwei Mandaten nicht mehr antreten. Der bisherige Außenminister Kamara galt seit Jahrzehnten als politischer Strippenzieher hinter den Kulissen.

Bis 2002 verheerender Bürgerkrieg

Die Wahlen galten als Test für die demokratische Konsolidierung Sierra Leones, wo in den Jahren 1991 bis 2002 ein verheerender Bürgerkrieg tobte, dem 120.000 Menschen zum Opfer fielen. Zwischen 2014 und 2016 litt das Land unter der Ebola-Epidemie. Der westafrikanische Staat zählt trotz seiner Bodenschätze zu den ärmsten Ländern der Welt.

(APA)