Macron bei Trump: Eine Eiche als Gastgeschenk

US-Präsident Donald Trump ist zwar schon eine Weile im Amt, aber erst am Montag empfing er seinen ersten offiziellen Staatsgast: Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Gemeinsam mit seiner Frau Brigitte trafen die beiden am Nachmittag in Washington ein. Die zwei Staatsmänner wollen am Dienstag und Mittwoch zahlreiche Themen der internationalen Politik besprechen.

Zu den dringendsten gehören die Lage in Syrien, die Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran und die Auseinandersetzungen um die Bedingungen für den weltweiten Handel. "Dieser Besuch ist sehr wichtig in unserem heutigen Kontext - mit vielen Unsicherheiten, vielen Sorgen und machmal vielen Bedrohungen", sagte Macron dazu.

Trump und Macron: Bilder eines Doubledates

Bevor es politisch ernst wurde, gab es allerdings noch eine kleine Zeremonie: Die beiden Präsidenten pflanzten einen von Macron als Geschenk mitgebrachten Setzling einer Eiche in den Parkanlagen des Präsidentensitzes ein. Der junge Baum weist symbolisch auf die historischen Bande beider Länder hin. Er stammt aus einem nordfranzösischen Wald, in dem im Ersten Weltkrieg mehr als 2.000 US-Soldaten im Kampf gegen die Deutschen getötet worden waren.

Trump und Macron haben ein gutes Verhältnis

Den beiden Präsidenten wird ungeachtet teils sehr unterschiedlicher Auffassungen zu Politik und Politikstil ein gutes persönliches Verhältnis nachgesagt. Macron hatte den US-Präsidenten und die First Lady im Sommer 2017 zu den Festivitäten des französischen Nationalfeiertags eingeladen. Trump soll sich am Bastille-Tag die Anregung für eine eigene Militärparade geholt haben, die er in Washington abhalten will.

Macron dürfte nun versuchen, Trump vor allem hinsichtlich des

Atomdeals mit dem Iran ins Gewissen zu reden. Denn die Europäer fürchten, dass die USA im Mai aus dem Abkommen aussteigen werden. Wie die "Süddeutscher Zeitung" am Mittwoch berichtet, haben Deutschland, Großbritannien - und eben Frankreich - allerdings bereits mit den USA die Grundzüge einer Vereinbarung ausgehandelt, die US-Präsident Donald Trump von einer Kündigung des Nuklearabkommens mit dem Iran abhalten soll. Um die konkretisierung deses Deals könnte es also gehen,

Zähe Verhandlungen zwischen EU und USA

Europäische und amerikanische Unterhändler sind sich demnach einig, dass dem Iran wegen dessen umstrittener Raketentests und aggressiver Regionalpolitik mit neuen Sanktionen gedroht werden soll. Das Atomabkommen solle im Kern unangetastet bleiben, werde aber in Teilen neu interpretiert.

Die zähen Verhandlungen zwischen Vertretern des US-Außenministeriums, des Nationalen Sicherheitsrats und der

europäischen Außenministerien seien noch nicht ganz abgeschlossen

und würden immer wieder von neuen Forderungen aus Washington

durcheinandergebracht. Die US-Seite signalisiere, dass sie letztlich

nicht für die Reaktion Trumps garantieren könne. Die europäische

Seite habe sich darauf geeinigt, den USA die Gefolgschaft in der

Iran-Politik zu kündigen, sollte Trump ohne Rücksicht auf die

Europäer aus dem Iran-Abkommen aussteigen, hieß es in dem Bericht.

Macron spricht vor den Mitgliedern des Senats und Abgeordnetenhauses

Bei welchen Themen haben Trump und Macron sonst noch Redebedarf? Zum Beispiel beim Welthandel: Frankreich hatte zuletzt deutlich gemacht, dass die EU-Länder nicht einerseits mit US-Strafzöllen belegt werden dürften, andererseits aber als Partner der USA im Kampf gegen

unredliche Praktiken in China auftreten wollten.

Macron wird am Mittwoch eine Rede vor den Mitgliedern von Senat

und Abgeordnetenhaus im Kapitol halten. Eine ähnliche Ehre war im

Jahr 1960 dem damaligen französischen Präsidenten Charles de Gaulle

zuteil geworden. An den politischen Gesprächen sollen auch Trumps

neuer nationaler Sicherheitsberater John Bolton sowie mehrere

Minister teilnehmen.

Auch Merkel bald zu Gast

Am Freitag wird die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einem Arbeitsbesuch im Weißen Haus erwartet. Macron und Merkel

wollen Trump unter anderem davon überzeugen, die EU dauerhaft von

den Strafzöllen auf Stahl und Aluminium auszunehmen, von denen sie

bisher nur vorläufig bis zum 1. Mai befreit sind. Auch werden sie

darauf drängen, dass die USA dem mühsamen ausgehandelten

Atom-Abkommen mit dem Iran von 2015 treu bleiben, das von Trump

scharf kritisiert wird.

(APA/Reuters)