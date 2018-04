Trump wischt Macron Haarschuppen vom Anzug

Ist es eine weitere Manifestation der "sehr besonderen Beziehung" zwischen US-Präsident Donald Trump und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron oder doch ein Zeichen der Macht? Beim Empfang des ersten offiziellen Staatsgastes seiner Administration im Weißen Haus wischte Trump dem Franzosen die Schuppen vom Anzug. "Wir machen ihn perfekt", meinte Trump und hob seine Hände. Auch das gehört zur Diplomatie: Macron verzog trotz der peinlichen Situation keine Miene und lächelte weiter.

Der französische Präsident war mit einem ernsten Thema im Schlepptau nach Washington gereist: dem Atomabkommen mit dem Iran. Mit seinem Charme dürfte er seinen Amtskollegen, der mehrmals gedroht hatte, aus dem Abkommen auszusteigen, zum Nachdenken bewogen haben: In einem überraschend milden Ton bekundete Trump am Dienstag seine Bereitschaft, die Differenzen über den Deal beizulegen.

Macron sagte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz, sie hätten über "eine neue Vereinbarung" gesprochen, die das Atomabkommen von 2015 im Sinne Trumps ergänzen könnte. Dabei sollten solche Aspekte wie das Vorgehen Irans in den Konflikten der Region uns sein Raketenprogramm berücksichtigt werden. Zuvor war bekanntgeworden, dass Deutschland, Frankreich und Großbritannien mit den USA die Grundzüge einer Vereinbarung ausgehandelt haben, die Trump umstimmen soll.

Trump erklärte nach dem Gespräch mit Macron, es könne schon bald "eine Vereinbarung zumindest zwischen uns" über den Iran-Deal geben. Man sei ziemlich weit darin gekommen, sich gegenseitig zu verstehen. Zugleich hielt Trump an seiner ablehnenden Bewertung des Atomabkommens fort. Er bezeichnete es als "schrecklich", "lächerlich" und "wahnsinnig". Außerdem drohte er Iran mit Konsequenzen, sollte es sein Atomprogramm wieder aufnehmen.

Rupert Murdoch und Henry Kissinger bei Staatsbankett

Am Abend luden Trump und First Lady Melania das französische Präsidentenpaar Emmanuel und Brigitte Macron dann zu einem Bankett im Weißen Haus ein. An dem festlichen Abendessen nahmen nach Angaben des Weißen Hauses zudem rund 150 geladene Gäste aus Politik und Gesellschaft teil.

Melania Trump und Brigitte Macron in französischen Kreationen. – REUTERS/Carlos Barria

Neben US-Vizepräsident Mike Pence und weiteren Mitgliedern der Regierungen der USA und Frankreichs waren unter anderem auch der Medien-Patriarch Rupert Murdoch (unter anderem Fox News) mit seiner Ehefrau Jerry Hall geladen. Auch Ex-Außenminister Henry Kissinger war auf der Gästeliste. Auf der Speisekarte stand unter anderem ein Karree vom Frühlingslamm. Dazu gab es Weine französischer Prägung aus amerikanischen Kellern.

Trump und Macron dinierten im schwarzen Smoking, die Ehefrauen erschienen in langen Roben. Melania Trump trug ein silberfarbenes Kleid von Chanel, Brigitte Macrons ein cremefarbenes Gewand mit goldfarbenem Besatz von Louis Vitton.

Trumps Tochter Ivanka mit Ehemann Jared Kushner. – REUTERS/Joshua Roberts

Macron spricht vor US-Kongress

Macrons dreitägiger Staatsbesuch in den Vereinigten Staaten wird am Mittwoch mit einer Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses fortgesetzt. Am Freitag wird die deutsche Kanzlerin Angela Merkel in Washington zu einem Arbeitsbesuch erwartet.

Für seinen Staatsbesuch hatte Macron eine junge Eiche von einem Gefechtsschauplatz aus dem Ersten Weltkrieg im Gepäck. Das Geschenk solle die Dankbarkeit an die USA ausdrücken, die Opfer für Frankreich gebracht hätten, lautete die Erklärung. Am Montag pflanzten die beiden Präsidenten gemeinsam den Baum im Garten des Weißen Hauses.

Trump und Macron: Bilder eines Doubledates

(APA/dpa/AFP/red.)