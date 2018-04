Deutschland zahlt eine Milliarde Euro zusätzlich für Syrien - Österreich gibt vier Millionen Euro

Deutschland stellt eine Milliarde Euro zusätzlich für die notleidenden Menschen in Syrien und für Kriegsflüchtlinge in den benachbarten Ländern bereit. Das gab der deutsche Außenminister Heiko Maas am Mittwoch bei seiner Ankunft in Brüssel bekannt, wo er an einer Geberkonferenz für Syrien teilnimmt. Österreich will dabei vier Millionen Euro bereitstellen.

An der von den Vereinten Nationen und der EU veranstalteten Konferenz in Brüssel nehmen etwa 80 Länder teil. Die UNO hofft auf Hilfszusagen in Höhe von insgesamt über rund acht Milliarden Dollar (6,5 Milliarden Euro). Bei der Syrien-Konferenz 2017 war Deutschland der größte Geber. Seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien 2012 hat Deutschland bereits 4,5 Milliarden Euro an Hilfsmitteln gezahlt.

Österreichs Beitrag von vier Millionen Euro für Syrien stammen aus dem Auslandskatastrophenfonds, wie Außenministerin Karin Kneissl im Vorfeld angekündigt hatte. "Es geht hier zum einen um humanitäre Soforthilfe, aber auch mit Blick auf Wiederaufbaumöglichkeiten", hatte Kneissl vergangene Woche erklärt. Drei Millionen sollen dem Internationalen Roten Kreuz für Trinkwasser-Aufbereitung und Entminung zur Verfügung gestellt werden, und eine Millionen dem UNO-Kinderhilfswerk UNICEF.

Allein in Syrien sind 13 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Zudem benötigen Millionen Flüchtlinge in der Türkei, im Libanon und in Jordanien Unterstützung.

