Tote am Golan: "Vorfälle dieser Art hat es tagtäglich gegeben"

Leisteten österreichische Blauhelmsoldaten auf den Golan-Höhen Beihilfe zum Mord? Diese Frage wirft ein Video auf, das seit Freitag hohe Wellen schlägt - und FPÖ-Verteidigungsminister Marion Kunasek dazu veranlasste, eine Untersuchungskommission einzusetzen. Diese Woche sollen die ersten Befragungen starten, sagte ein Sprecher des Ministeriums, Michael Bauer, am Montag im "Ö1-Mittagsjournal". Denn es gehe "um unser Image".

Auch er sei über das Video schockiert gewesen, das zeigt, wie österreichische Soldaten neun syrische Geheimpolizisten ohne Warnung in einen tödlichen Hinterhalt fahren ließen. Doch er verteidigt die Österreicher: Man müsse die Umstände in Betracht ziehen. Die eigentliche Aufgabe der Soldaten sei es gewesen, eine entmilitarisierte Zone zu überwachen. Doch das Gebiet sei umkämpft gewesen.

"In dieser Zone war Krieg. Diese Soldaten waren jeden Tag mit Krieg, mit Toten, mit Verletzten konfrontiert", sagte Bauer. "Jeden Abend wurden die Verwundeten des Bürgerkriegs den Soldaten vor den Stützpunkt gelegt, mit dem Auftrag: 'Entweder ihr versorgt sie oder wir bringen euch um.'" Ein Psychologe habe ihm die Situation am Golan einmal so beschrieben: "Der Wahnsinn werde Alltag." Solche Vorfälle habe es nahezu "tagtäglich gegeben".

"Haben Radpanzer bereitgehalten"

Ob der Zwischenfall ein Grund gewesen sei, dass Österreich seine Truppen 2013 aus dem Golan abzog, wollte Bauer nicht direkt bestätigen. Als das Bundesheer 1974 Soldaten für die UN-Mission bereitstellte, um den Waffenstillstand zwischen Syrien und Israel zu überwachen, habe es dort keine militärischen Auseinandersetzungen gegeben. Doch die Situation habe sich schlagartig geändert. Plötzlich hatten die Soldaten keine Möglichkeit mehr, ihr Beobachtermandat, das sie zur Zurückhaltung verpflichtet, einzuhalten.

Österreich habe die UNO daher mehrmals gebeten, das Mandat zu ändern. Die Vereinten Nationen haben dieses Ansinnen aber abgelehnt. In letzter Konsequenz habe Österreich entschieden, die Mission zu beenden, sagte Bauer. "Wir haben auch in Österreich Radpanzer bereitgehalten, die wir zum Schutz unserer Soldaten hinuntergeschickt hätten."

Das österreichische Heer sei damals als "feig" kritisiert worden. Der Vorfall zeige nun, wie gefährlich der Soldatenberuf sei. Man sei ständig mit dem Tod konfrontiert. Ein Soldat müsste innerhalb von ein bis zwei Minuten unter schwierigsten Bedingungen, wie Schlafentzug oder Hitze, Entscheidungen treffen, die "für ihn und andere lebensentscheidend sein können". Jahre später würden diese Entscheidungen dann "am grünen Tisch" beurteilt.

Daher gelte es nun in der Kommission zu klären, ob es gerechtfertigt gewesen wäre, die Syrer zu warnen. Auch die Rolle des Truppenkommandanten, eines Inders, werde nun untersucht.

