Warum Putin mit Armeniens Volksaufstand leben kann

Jerewan. Volksaufstände in seiner Nachbarschaft mag der Kreml nicht. Umso erstaunlicher war es, wer Nikol Paschinjan, der wochenlang Demonstrationen in Armenien anführte und am Dienstag zum neuen Premierminister der Südkaukasusrepublik gewählt wurde, als erster ausländischer Staatschef gratulierte: Wladimir Putin. Was war passiert?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.05.2018)