Texas: Blutbad in High School - mindestens acht Tote

Ein Schüler hat am Freitag in seiner High School im US-Bundesstaat Texas ein Blutbad angerichtet. Es gibt "acht bis zehn Tote", teilte Sheriff Ed Gonzalez mit. Die Tragödie spielte sich an der High School in Sante Fe ab, einem Vorort der Metropole Houston. Der Angreifer, ein Schüler, soll vor Unterrichtsbeginn um 7.45 Uhr Ortszeit in einer Kunstklasse das Feuer eröffnet haben.

Er ist inzwischen festgenommen worden, hieß es. Derzeit wird geprüft, ob er einen Komplizen hatte. Über die Zahl der Verletzten lagen noch keine Informationen vor. Die Lage sei inzwischen "unter Kontrolle", erklärte die Schulverwaltung des Bezirks Santa Fe.

Mutmaßliche Sprengsätze

Die Polizei hat mutmaßliche Sprengsätze auf dem Schulgelände und außerhalb des Campus entdeckt. Sicherheitskräfte seien dabei, sie zu entschärfen, teilte die Schulbehörde des Bezirks auf Twitter mit.

Trump: "Sieht nicht gut aus"

US-Präsident Donald Trump äußerte sich auf Twitter besorgt: Nach ersten Berichten sehe es "nicht gut aus". "In dieser tragischen Stunde stehen wir zusammen. Unsere Gedanken sind für immer bei ihnen", sagte Trump in Richtung der Opfer.

Nach Angaben von CNN ist es bereits das 22. Mal in diesem Jahr, dass an einer Schule in den USA Schüsse fallen. Am 14. Februar tötete ein 19-Jähriger bei einem Amoklauf 17 Menschen. Das Blutbad am Valentinstag löste eine breite Diskussion über Schusswaffen in den USA aus.

US-Präsident Trump lehnte eine Verschärfung des Waffenrechts ab. Anfang Mai war er in Texas auf dem Jahrestreffen der Waffenlobby NRA aufgetreten und gefeiert worden.

"School Shootings" in den USA Seit 1. August 1966 sind in den USA insgesamt rund 150 sogenannte "School Shootings" mit vier oder mehr Toten verübt worden. Das ging aus einer Analyse der "Washington Post" nach dem Amoklauf in Parkland im Februar hervor. Das bedeutet, dass praktisch in jedem Jahr drei solcher Bluttaten begangen wurden. Im Folgenden eine Chronologie einiger der schwersten Fälle der vergangenen Jahre: Parkland (Florida) , Februar 2018: Der 19-jährige Nikolas Cruz nimmt am Valentinstag eine Waffe und eine große Menge Munition mit in seine ehemalige Schule, die Marjory Stoneman Douglas High School. Er erschießt 17 Menschen und verletzt Dutzende weitere. Der Schütze selbst wird verhaftet, die Staatsanwaltschaft fordert Ende März die Todesstrafe für ihn.





, Februar 2018: Der 19-jährige Nikolas Cruz nimmt am Valentinstag eine Waffe und eine große Menge Munition mit in seine ehemalige Schule, die Marjory Stoneman Douglas High School. Er erschießt 17 Menschen und verletzt Dutzende weitere. Der Schütze selbst wird verhaftet, die Staatsanwaltschaft fordert Ende März die Todesstrafe für ihn. Newtown (Connecticut), Dezember 2012: Adam Lanza, ein 20-Jähriger mit schweren psychischen Problemen, erschießt zunächst seine Mutter und begibt sich dann in seine ehemalige Volksschule, die Sandy Hook Elementary School. Dort ermordet er 20 Schulkinder und sechs Lehrer. Anschließend tötet er sich selbst. Vor seiner Tat hatte er sein Zimmer drei Monate lang nicht verlassen. Lanza hegte seit seiner Kindheit Gewaltfantasien. Für die Tat nutzte er legal erworbene Gewehre seiner Mutter. Blacksburg (Virginia), April 2007: Der 23-jährige Südkoreaner Cho Seung-hui erschießt zunächst zwei Studenten in einem Wohnheim und verletzt mehrere schwer. Etwa zwei Stunden später verriegelt er die Türen eines anderen Uni-Gebäudes mit Ketten, damit niemand fliehen kann. Dann beginnt er, auf weitere Studenten und Lehrkräfte zu schießen. Insgesamt ermordet er 32 Menschen, anschließend tötet er sich selbst. Der Täter lebte als Englischstudent in den USA. Obwohl er in psychiatrischer Behandlung war, konnte er die Tatwaffen legal erwerben. Es ist der bisher blutigste Amoklauf an einer US-Hochschule. Nickel Mines (Pennsylvania), Oktober 2006: Der Fahrer eines Milchwagens erschießt im Bundesstaat Pennsylvania fünf Mädchen in einer Amish-Schule. Der 32-Jährige tötet die Kinder mit Kopfschüssen. Sieben weitere Schülerinnen werden verletzt. Als Polizisten die Schule stürmen, nimmt er sich das Leben. Littleton (Colorado), April 1999: Zwei Schüler dringen in Littleton bei Denver in die Columbine High School ein und erschießen 13 Menschen. Anschließend nehmen sie sich selbst das Leben. Die Täter hatten nach Angaben der Polizei Pläne, die Schule in die Luft zu sprengen und 500 Mitschüler zu töten.

