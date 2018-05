Trump rehabilitiert schwarze Box-Legende

US-Präsident Donald Trump hat die amerikanische Box-Legende Jack Johnson mehr als 100 Jahre nach dessen historischem WM-Sieg posthum rehabilitiert. Der erste schwarze Schwergewichts-Weltmeister sei das Opfer "einer Ungerechtigkeit geworden, die viele als rassistisch motiviert ansehen", sagte Trump bei einer Zeremonie im Oval Office. "Es war an der Zeit", fügte der US-Präsident hinzu - ein Seitenhieb auf seinen Vorgänger Barack Obama, der Johnson nicht begnadigt hatte.

Der zweifache Boxweltmeister war 1913 zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Als Grund nannten die Richter Johnsons Beziehung zu der Weißen Lucille Cameron. Die beiden waren schon ein Paar gewesen, bevor der 'Mann Act' in Kraft trat. Danach war es Männern in den USA verboten, mit einer Frau über die Bundesstaatsgrenzen hinaus zu reisen, wenn es sich dabei um eine "unmoralische Beziehung" handelte. Johnson flüchtete daraufhin nach Frankreich, trat seine Haftstrafe jedoch 1920 an. 1946 starb er bei einem Autounfall im Alter von 68 Jahren.

Prominente Unterstützung für Johnson

Schon seit Jahren bemühen sich Prominente wie Schauspieler Sylvester Stallone, Boxer Mike Tyson und Politiker, darunter der ehemalige Präsidentschaftskandidat John McCain, um eine Rehabilitierung des ehemaligen Boxweltmeisters. Johnson hatte zu Lebzeiten trotz seines Erfolgs stets mit rassistischen Anfeindungen zu kämpfen. In Zeiten der Rassendiskriminierung hatte er als erster schwarzer Boxer 1908 die WM im Schwergewicht gewonnen und seinen Titel zwei Jahre später verteidigt. Aufgrund seiner Hautfarbe war sein Erfolg jedoch nie voll anerkannt worden.

Die Geschichte von Johnson wurde 1970 in "Die große weiße Hoffnung" verfilmt und mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet.

