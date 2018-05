Helikopter kollidierte in der Schweiz mit Drohne

Im Schweizer Kanton Tessin ist am Freitag ein Helikopter mit einer Drohne kollidiert. Der Zwischenfall ereignete sich auf rund 1.000 Seehöhe im Verzascatal, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte. Der Helikopter konnte nach dem Zwischenfall unbeschadet auf die Basis in Locarno zurückkehren. Bei der Untersuchung zeigte sich dann, dass ein Propellerflügel des Helikopter Spuren eines Zusammenstoßes mit einem harten Gegenstand aufwies.

Weil jedoch keine Blutspuren gefunden wurden, schlossen die Behörden einen Zusammenstoß mit einem Vogel aus.Die Polizei konnte den Drohnenpiloten ausfindig machen. Es handelt sich um einen 42-jährigen Schweizer aus dem Kanton Luzern. Er wird laut der Mitteilung beim Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) gemeldet.

Diskussion über Drohnen: Die Luft als rechtsfreier Raum?

Die wachsende Zahl an Drohnen wirft immer wieder Sicherheitsfragen auf. Die rasante technische Entwicklung in diesem Bereich und die wachsende Verbreitung von Drohnen machen die unbemannten Flugobjekte immer mehr zur Gefahr für den Luftraum.

Schweizer Polizeikorps und Gefängnisse haben in den letzten Jahren gegen die unbemannten Fluggeräte aufgerüstet. Die Flugsicherung Skyguide will den Drohnenverkehr mit einem neuen System regeln. Trotz den möglichen Gefahren sind in der Schweiz die gesetzlichen Hürden für den Erwerb einer Drohne gering. Für den Betrieb von ferngesteuerten unbemannten Flugobjekten (UAV) mit einem Gewicht unter dreißig Kilogramm ist keine Bewilligung erforderlich.

