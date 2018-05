"Das sind die Narren, die Deutschland nicht lieben": AfD-Demo spaltet Berlin

Plötzlich ist es still vor dem Brandenburger Tor. Alexander Gauland, Chef der Alternative für Deutschland (AfD), muss seine Rede unterbrechen. Ein Aktivist ist auf das Gerüst neben der Bühne geklettert, von der aus Gauland gerade seine Rede hält. Ganz oben, beim Lautsprecher angekommen, zieht der junge Mann ein paar Mal an den Kabeln. Nach ein paar Minuten gelingt es ihm, den Stecker zu ziehen.

Es ist aber nicht der einzige Lautsprecher, den die AfD aufgestellt hat, also tönt Gaulands Stimme nach einer kurzen Unterbrechung wieder über den Platz des 18. März. "Das sind die Narren, die Deutschland nicht lieben", ruft er in die Menge. "Aber davon lassen wir uns nicht abbringen!" In der Zwischenzeit hat der Demonstrant seinen Mittelfinger ein paar Mal in die Höhe gestreckt und ist zur Polizei nach unten geklettert.

Und Gauland ist wieder bei seinem ursprünglichen Thema angekommen. Der Kampf gegen den Islam, die Flüchtlinge - und allen voran: Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sämtliche Parteien in Deutschland - mit Ausnahme der AfD, versteht sich - würden das Land nicht ausreichend schützen. "Sie lieben nicht das deutsche Volk. Sie lieben die Fremden und nicht euch!"

Mehr als 5000 Teilnehmer für die AfD, 20.000 dagegen

Die Menge jubelt, die klatsch, und schwenkt die Deutschland-Fahnen. An diesem Sonntagnachmittag in Berlin sind sie schon ein gutes Stück marschiert. Die rechte Pasrtei hatte schon vor Wochen zu einer Demonstration "für die Zukunft Deutschlands" aufgerufen. Anfangs wurden 10.000 Menschen angekündigt, dann die Erwartungen wieder auf rund 2500 abgestuft. Am Ende sprach die AfD von 8000 Teilnehmern, die Polizei von mehr als 5000.

"Merkel muss weg - wir schaffen das!"

Und auch die Gegner hatten sich vorbereitet: Auf Floßen, mit Fahrrädern und Lautsprechern organisierten sich die Gegendemonstranten. Viele Clubbesitzer gaben die Parole aus, die "AfD wegzubassen". Soll heißen: Mit lauten Techno-Rhythmen die Sprachchöre der Alternative für Deutschland zu übertönen. Manche versuchten es auch mit "Scheiß Nazi"-Rufen. Die Gegendemonstrationen nutzen auch die Spree. – imago/Emmanuele Contini

Die Demonstranten mit den Deutschlandfahnen konterten genauso derb, ansonsten blieb es aber mehr oder weniger ruhig auf beiden Seiten. Die AfD und ihre Anhänger marschierten vom Hauptbahnhof in Richtung Brandendenburger Tor - und die insgesamt 2000 Polizisten im Einsatz hielten zwischen den Kundgebungen einen großen Sicherheitsabstand. "Lasst euch ja nicht provozieren", meinten ein paar Organisatoren immer wieder zu den AfD-Demonstranten. Dann zogen sie weiter mit Sprechchören wie "Wir sind das Volk" und "Merkel muss weg - wir schaffen das!".