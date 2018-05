May will Trump-Besuch im Zentrum Londons vermeiden

Die britische Premierministerin Theresa May will einem Zeitungsbericht zufolge vermeiden, dass US-Präsident Donald Trump bei seinem Besuch in die Nähe der im Zentrum Londons erwarteten Proteste kommt. Die britische Botschaft in Washington werde dem Weißen Haus zwei Vorschläge für den im Juli geplanten Arbeitsbesuch machen, berichtete die "Sun" am Sonntag unter Berufung auf einen Insider.

Einer davon sehe vor, dass May Trump in ihrer Londoner Residenz in der Downing Street empfange. Alternativ könne das Treffen auch auf dem Landsitz Chequers etwa 60 Kilometer nordwestlich von London stattfinden. Man werde klar machen, dass May die zweite Option bevorzuge. Trump solle zudem zum Tee mit Königin Elizabeth ins Schloss Windsor westlich von London eingeladen werden und nicht in den Buckingham Palast, der in der Innenstadt liegt.

May muss den Vorschlägen dem Bericht nach noch zustimmen, bevor sie dem Weißen Haus vorgelegt werden. Ihr Büro war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Bürgermeister: "Trump nicht willkommen"

Trump hatte einen Besuch zur Eröffnung einer neuen Botschaft in London Anfang dieses Jahres abgesagt. Zahlreiche Briten haben Proteste angekündigt, sollte Trump zu Besuch kommen. Londons Bürgermeister Sadiq Khan hat erklärt, Trump sei wegen seiner spalterischen Politik in der britischen Hauptstadt nicht willkommen.

(APA)