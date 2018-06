Kurz: Merkel hat verschuldet, "dass es heute Grenzkontrollen gibt"

Die Mitgliedsstaaten der EU erhöhen das Tempo bei der Suche nach einer Lösung des Asyl-Konflikts. Für Sonntagnachmittag wurde ein prominent besetztes Sondertreffen in Brüssel angesetzt. Sieben Staaten werden dort mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker die Themen illegale Migration, Stärkung des "Dublin-Abkommens" und Frontex besprechen.

Angeführt werden die europäischen Regierungschefs von Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel. Auch die Regierungen Italiens, Frankreichs, Spaniens, Griechenlands und Bulgariens sind bei dem Treffen vertreten. Österreich ist durch Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) repräsentiert.

Das Treffen der sieben Staaten soll vor allem der Vorbereitung des EU-Gipfels Donnerstag und Freitag kommender Woche dienen. Merkel steht innenpolitisch unter massivem Druck, zumindest eine rudimentäre "europäische Lösung" in der Flüchtlingsfrage zu finden, um einen Bruch ihrer Regierungskoalition in der Frage der Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutschen Grenze abzuwenden. Die CSU hat ihre diesbezügliche ultimative Forderung bis Ende Juni aufgeschoben.

Kurz: Müssen für mehr Grenzkontrollen gerüstet sein

Unter dem Schatten des Asylstreits steht auch das gemeinsame österreichisch-bayerische Regierungstreffen in Linz. Denn Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sieht Kurz als Verbündeten im Konflikt mit Merkel. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Kurz vor der Sitzung sprach er in Sachen Flüchtlingspolitik von einer "gemeinsamen Haltung im Geiste". "Unabhängig von den Ämtern haben wir die Positionen, die wir heute vertreten, schon immer vertreten und sie wird auch immer mehrheitsfähiger", betonte Söder, während Kurz nickte.

Kurz warnte vor einer weiteren Verschärfung der Flüchtlingskrise durch den deutschen Asylstreit. "Wir müssen gerüstet sein dafür, dass die nationalen Grenzkontrollen überhaupt in Europa verstärkt werden, ausgehend von Deutschland", sagte der ÖVP-Chef.

Er betonte neuerlich, dass sich Österreich in die "innerdeutsche Debatte" nicht einmische, griff aber zugleich die bisherige Flüchtlingspolitik der deutschen Kanzlerin Angela Merkel frontal an. Diejenigen, die im Jahr 2015 die Grenzen geöffnet haben, "haben es verschuldet, dass es heute Grenzkontrollen gibt zwischen Österreich und Bayern, Ungarn und Österreich, Italien und Österreich, und die Situation vielleicht noch schlimmer wird", betonte er.

"Wenn die Diskussion in Deutschland etwas Gutes hat, dann, dass es jetzt eine neue Dynamik auf europäischer Ebene gibt, dass es wieder eine größere Chance gibt, dass endlich in der Europäischen Union sich etwas bewegt", sagte der Bundeskanzler.

Merkel und Seehofer: Parteifreunde sind die besten Feinde

SPD: "Europa ist für sie nur eine Quasselbude"

Scharfe Kritik am österreichisch-bayerischen Schulterschluss kam aus den Reihen der deutschen Sozialdemokraten. "Söder und Spahn himmeln den 'jungen Metternich' Sebastian Kurz an", schrieb der SPD-Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach am Mittwoch auf Twitter mit Blick auf den bayerischen Regierungschef und den Merkel-Gegenspieler Jens Spahn.

"Europa ist für diese Leute nur eine Quasselbude", kritisierte Lauterbach, der Söder und dem CDU-Minister Spahn vorwarf, so wie Kurz eine Koalition mit "Rechtsnationalen" wie der Alternative für Deutschland" (AfD) bilden zu wollen. "Im Gegensatz zu Österreich leben wir vom Export, zu 70 Prozent in Europa", fügte Lauterbach hinzu.

(APA/red.)