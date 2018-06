USA: Landesweite Proteste gegen Trennung von Migrantenfamilien

Bei landesweiten Demonstrationen in den USA wollen am Samstag voraussichtlich Hunderttausende Menschen ihre Empörung über die gewaltsame Trennung von Migrantenfamilien an der Grenze zum Ausdruck bringen. Die Proteste unter dem Motto "Familien gehören zusammen" soll es in allen 50 Bundesstaaten geben, die Zentralkundgebung findet in Washington statt.

Demonstrationen sind auch in Städten in anderen Ländern geplant, darunter in Berlin. Bereits am Donnerstag hatten rund 600 Demonstranten mit einer Sitzblockade im US-Kongress gegen die Familientrennungen protestiert. Die US-Regierung hatte in den vergangenen Monaten illegal ins Land gekommenen Migranten ihre Kinder weggenommen. Nach einem Aufschrei der Entrüstung in der Öffentlichkeit stoppte Präsident Donald Trump dann zwar diese Praxis. Rund 2.000 der betroffenen Kinder sind aber weiterhin getrennt von ihren Eltern in Heimen untergebracht.

OAS verurteilte Familientrennung an US-Grenze

Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) hat in einer abgeschwächten Resolution die Trennung von Migrantenfamilien an der US-Grenze verurteilt. Die US-Regierung solle die angekündigten Maßnahmen, die Familien wieder zusammenzubringen, möglichst schnell umsetzen, hieß es in dem Papier, das am Freitag verabschiedet wurde.

Die USA, die ebenfalls Mitglied der Organisation sind, hatten zuvor über die Formulierung eines Paragrafen verhandelt, der die US-Regierung drängte, Minderjährige nicht "ihrer Freiheit zu berauben". Die Formulierung wurde in dem einvernehmlich angenommenen Papier gestrichen.

Die Resolution war von Mexiko eingebracht worden und wurde von Honduras, El Salvador und Guatemala unterstützt. Aus den drei mittelamerikanischen Ländern stammen die meisten Migranten, die ohne Papiere die Grenze zu den USA übertreten. Die Resolution solle kein Land missbilligen, erklärte der mexikanische OAS-Botschafter Jorge Lomonaco. Jedoch werde damit eine grausame und unmenschliche Politik verurteilt. In dem Papier wurde zudem ein Besuch der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte an der US-Grenze gefordert.

Zuletzt hatten die US-Behörden einen internationalen Aufschrei der Empörung ausgelöst, weil sie Kinder und Eltern an der Grenze zu Mexiko trennten. Präsident Donald Trump beendete die Praxis zwar, hält grundsätzlich aber an der "Null-Toleranz-Politik" fest. Kinder werden nun zusammen mit ihren Eltern inhaftiert.

Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) wurde 1948 gegründet. Ihr Sitz ist Washington. Sie soll den Frieden auf dem amerikanischen Kontinent stärken. Ziel ist laut Statut, die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten zu fördern, Streitigkeiten beizulegen sowie deren territoriale Integrität und Unabhängigkeit zu verteidigen. Ihr gehören neben den USA zurzeit 34 weitere Staaten Nord-, Mittel- und Südamerikas und der Karibik an.

(APA)