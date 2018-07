Horst Seehofer: Wie er furcht- und kompromisslos wurde

Es gibt Momente in einem Leben, die verändern einen Menschen. Sie machen ihn verletzlich und hart zugleich. Bei Horst Seehofer, der sich seit Wochen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel eines der härtesten Machtspiele liefert, war es eine schwere Krankheit im Jänner 2002.



Damals landete der heutige Innenminister nach einer Herzmuskelentzündung für drei Wochen auf der Intensivstation. Es ging um Leben und Tod. Seitdem, berichten seine Freunde aus der CSU, sei der Parteivorsitzende und ehemalige Ministerpräsident furchtlos geworden. Diese Furchtlosigkeit und ein ständiges Streben nach Macht, brachte ihn auch auf den unauflöslichen Konfrontationskurs mit Merkel im aktuellen Flüchtlingsstreit.



Seehofer stammt aus einer konservativen Arbeiterfamilie in Ingolstadt. Nur mühsam und mit zahlreichen Rückschlägen hat sich der ehemalige Kommunalbeamte hochgedient. Er trat in den 1970er Jahren der CSU bei und schaffte es 1980 in den deutschen Bundestag, 1994 wurde er stellvertretender Vorsitzender seiner Partei. Nur vier Jahre später erlebte er seine erste schwere Niederlage: Als noch relativ junger Gesundheitsminister stürzte er gemeinsam mit CDU-Chef Helmut Kohl vom Thron der ersehnten Macht. „Damals haben wir Politik gegen die kleinen Leute gemacht, ich war ganz vorne dabei. Und dann sind wir geköpft worden“, zitierte ihn später der „Spiegel“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.07.2018)