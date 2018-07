Sobotka in Jerusalem: Pro-israelische Position "unverrückbar"

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) ist am Montagnachmittag vom israelischen Parlamentspräsidenten Yuli Edelstein in der Knesset empfangen worden. Österreich vertrete eine "klare und pro-israelische Position, die unverrückbar ist", betonte Sobotka. Israel leiste auch einen "bedeutenden Beitrag", um die gesamte Region stabil zu halten.

Die Bundesregierung mit Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an der Spitze ist aktuell bemüht, sich als "pro-israelischste", "die Österreich jemals hatte", ins Bild zu rücken. Abgesehen von seinem vielbeachteten Besuch an der Klagemauer, dem Heiligtum der Juden in besetztem Gebiet, lieferte sich Kurz erst vor kurzem in Wien vor laufenden Kameras einen verbalen Schlagabtausch mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rouhani. Dabei unterstrich er die Sicherheit Israels als "nicht verhandelbar".

Das Verhältnis zwischen Israel und Österreich ist getrübt durch die Regierungsbeteiligung der FPÖ - Israel verweigert den Kontakt zu freiheitlichen Ministern. "Wir haben Verständnis für die Situation", meinte Sobotka auf entsprechende Journalistenfragen, wiewohl er freilich nicht von einem Boykott sprechen wollte, da es ja Kontakte auf technischer Ebene gebe. Es gebe Bemühungen um eine Änderung der Situation. Bei der aktuellen Reise handle es sich nicht um einen Regierungsbesuch, sondern einen des Parlaments, bei dem es um die Zusammenarbeit zwischen den Parlamenten gehe.

Sobotka stellt Verantwortung Österreichs klar

Bei seinem Gespräch mit Edelstein sprach Sobotka das Gedenkjahr an. "Mehr denn je müssen wir unsere Geschichte kennen, um aus dieser Verantwortung heraus auch die richtigen Taten für die Zukunft zu setzen", meinte Sobotka. Dem Parlament komme dabei eine große Bedeutung zu. Im Zusammenhang mit der Verantwortung Österreichs in der NS-Zeit stellte Sobotka einmal mehr klar, dass Österreich nicht nur Opfer, sondern viele Täter in seinen Reihen hatte. Nach 1945 habe man den Holocaust-Überlebenden kein Angebot gemacht, zurückzukehren - im Gegenteil, so Sobotka: "Wir haben es verdrängt." Aber das Geschichtsbild habe sich geändert, versicherte er.

Edelstein - ein Politiker des konservativen Likud von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu - bedankte sich wiederum bei Sobotka für dessen Initiativen im Gedenken an die Shoa und im Kampf gegen Antisemitismus. Die Beziehungen zwischen Israel und Österreich seien eng, und man sei erfreut über eine gewisse Änderung im Zugang Österreichs, was die Vergangenheit betrifft. Positiv wurde von Edelstein auch hervorgehoben, dass die österreichische Regierung "Verständnis für die Sicherheit und Politik Israels" zeige.

Sobotka und Edelstein vereinbarten eine Intensivierung der Beziehungen der beiden Parlamente. Sobotka lud sein israelisches Pendant auch zur Konferenz der europäischen Parlamentspräsidenten in Wien im April 2019 ein. Während der EU-Ratspräsidentschaft wolle Österreich auch massiv dazu beitragen, dass sich die Beziehungen zwischen der EU und Israel "weiter vertiefen", sagte Sobotka.

Am späten Nachmittag war noch ein privater Besuch des Nationalratspräsidenten in der Jerusalemer Altstadt, konkret dem Österreichischen Hospiz, der Klagemauer und der Grabeskirche, geplant. Am Dienstag will Sobotka einen privaten Besuch des politisch heiklen Tempelberg-Geländes absolvieren. Danach begleitet ihn Knesset-Vorsitzender Edelstein zur Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem.

Ein Besuch der palästinensischen Gebiete ist nicht geplant - aus Zeitgründen, wie es aus Sobotkas Büro hieß.

(APA)