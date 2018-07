Britische Ermittler wollen Skripal-Attentäter identifiziert haben

Die britische Polizei geht nach Informationen der Nachrichtenagentur PA davon aus, die mutmaßlichen Täter des Nowitschok-Angriffs auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter Julia im März in Salisbury identifiziert zu haben. Es handle sich dabei um mehrere Russen, berichtete PA am Donnerstag unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld der Ermittlungen.

"Die Ermittler glauben, dass sie die Tatverdächtigen des Nowitschok-Angriffs mithilfe von Überwachungskameras identifiziert haben", zitiert PA die nicht namentlich genannte Quelle. Die Aufzeichnungen seien mit Einreisedaten nach Großbritannien abgeglichen worden. "Sie (die Ermittler) sind sicher, dass sie (die Verdächtigen) Russen sind", zitiert PA weiter.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte erst vor wenigen Tagen Vorwürfe Londons, wonach Moskau hinter den Vergiftungen mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok in Großbritannien steckt, als "gegenstandslos" zurückgewiesen. London habe keinerlei Beweise dafür vorgelegt, dass Russland für die Vergiftung Skripals verantwortlich sei, sagte Putin dem US-Sender Fox News.

"Wir hätten gerne schriftliche Beweise, aber niemand liefert sie uns", sagte Putin. Hinter dem Fall könnten innenpolitische Fragen in Großbritannien stecken: "Aber niemand will sie prüfen."

Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges entwickelt

Die Substanz, mit der der Ex-Spion und seine Tochter und später ein Paar in Südengland vergiftet wurden, stammt aus der sogenannten Nowitschok-Gruppe. Der Name der chemischen Waffe bedeutet auf Russisch so viel wie "Neuankömmling".

Sowjetische Wissenschafter entwickelten das Gift zwischen 1970 und 1980 auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges in einem staatlichen Forschungsinstitut in Moskau. Als einer der "Väter" der Nowitschok-Gifte gilt Wil Mirsajanow, der 1995 in die USA auswanderte. Nach seinen Angaben reicht ein halbes Gramm eines Nowitschok-Giftes aus, um einen Menschen mit einem Gewicht von 50 Kilogramm zu töten.

Nervengifte sind Kampfstoffe, welche die Nervensysteme angreifen - insbesondere die Enzyme, die für die Kommunikation mit den Muskeln zuständig sind. Sie lösen zunächst Verkrampfungen aus, dann Lähmungen und führen schließlich zum Tod durch Ersticken oder Herzversagen. Um internationale Verbote zu umgehen, wurde Nowitschok im Geheimen entwickelt. Es sind nur wenige Details bekannt.

Nowitschok, das oft in Form eines extrem feinen Pulvers Verwendung findet, gelangt über Haut oder Atemwege in den Körper und führt meist binnen weniger Stunden zum Erstickungstod. Das Gift ist nur schwer nachzuweisen, die Überlebenschancen sind gering. Selbst bei Vergiftungen dieser Art übliche Gegenmittel wie Atropin können meist nur wenig ausrichten.

Tiefes Zerwürfnis zwischen London und Moskau

Der Fall Skripal hatte zu einem tiefen Zerwürfnis zwischen Großbritannien und Russland geführt, Moskau weist die britischen Vorwürfe entschieden zurück. Die westlichen Verbündeten hatten sich mit der Regierung in London solidarisiert, die eine Reihe russischer Diplomaten ausgewiesen hatte.

(APA/dpa)