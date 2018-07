US-Außenminister: Nordkorea produziert weiter Atommaterial

Nordkorea bleibt nach den Worten von US-Außenminister Mike Pompeo weiterhin die größte Gefahr für die nationale Sicherheit seines Landes. Außerdem produziere Nordkorea weiterhin spaltbares Material, sagte Pompeo vor dem Auswärtigen Ausschuss des US-Senats in Washington. Auf die Frage, ob Nordkorea sein Atomprogramm vorantreibe, wollte er nicht antworten.

Dennoch zeigte sich Pompeo optimistisch, dass die Gespräche zwischen beiden Ländern in die richtige Richtung führten. "Ich gestehe aber ein, dass noch ein verdammt langer Weg vor uns liegt." Das Ziel sei weiterhin eine vollständige, überprüfbare und irreversible Denuklearisierung Nordkoreas, betonte Pompeo. Der US-Außenminister machte auch klar, dass sich Washington von Pjöngjang nicht vertrösten lasse.

Die "Washington Post" hatte berichtet, dass Trump verärgert sei, weil die Gespräche so langsam vorankämen. Darauf twitterte Trump am Montag, das sei falsch, er sei sehr happy. Seit neun Monaten habe es in Nordkorea weder einen Atomtest gegeben noch einen Raketenstart. Auch ganz Asien sei happy, schrieb er. Kim hatte bei dem historischen Gipfel mit Trump am 12. Juni in Singapur die "vollständige Denuklearisierung" seines Landes zugesagt.

Zu Beginn dieser Woche berichteten Experten der renommierten Website "38 North", dass Nordkorea mit dem Abbau einer Raketen-Testanlage begonnen habe. "38 North" wertete dies als Hinweis dafür, dass Machthaber Kim Jong-un erste Schritte zur Umsetzung des vor sechs Wochen in Singapur erzielten Gipfelabkommens mit Trump eingeleitet habe.

Südkorea fordert Überprüfung

Südkoreas Außenministerin Kang Kyung-wha hat eine Überprüfung der jüngsten Schritte Nordkoreas in Richtung eines Abbaus seines Raketen- und Atomprogramms gefordert. Kang begrüßte es am Donnerstag in Seoul, dass das Nachbarland im Mai das Atomtestgelände in Punggye-ri geschlossen habe. Auch verstehe Südkorea es so, dass Nordkorea seine Raketenstartanlage in Sohae an der Westküste abbaue.

"Nordkorea unternimmt bedeutungsvolle Schritte, doch jeder Schritt muss verifiziert werden", betonte Kang bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem deutschen Amtskollegen Heiko Maas. Maas hat die Hilfe seines Landes bei der atomaren Abrüstung in Nordkorea angeboten. "Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, stehen wir bereit, den Prozess, der hier stattfindet, engagiert zu unterstützen."