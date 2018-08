London: Schlange fraß mitten auf dem Gehsteig Taube

Eine Schlange, die im Londoner Stadtteil Leytonstone mitten auf dem Gehsteig eine Taube verspeiste, hat am Samstag für Aufregung gesorgt. Bilder und Videos, die Passanten in den sozialen Medien posteten, zeigen, wie sie sich langsam eine Taube einverleibt.

Einige Passanten hielten die Schlange erst für eine Python. Die britische Tierschutzorganisation RSPCA, die die Schlange schließlich in ein Wildtierzentrum brachte, erklärte aber, dass es sich um eine Boa constrictor handelt. Die Organisation will nun herausfinden, wie sie auf den Gehsteig der Leytonstone High Road kam. Es könnte sich um ein entkommenes Tier handeln oder aber auch um ein ausgesetztes: Hunderte verwahrloste Reptilien müsse die Organisation jedes Jahr retten.

Just a python eating a pigeon on Leytonstone High Road #londonlife pic.twitter.com/pFJDCAwVpG — Dave Fawbert (@DaveFawbert) 4. August 2018

Der "Daily Telegraph" sah in einer Glosse das Potenzial einer solchen Schlange: Die Behörden versuchten seit Jahren, das Taubenproblem in den Griff zu bekommen. Am Trafalgar Square seien Falken eingesetzt worden, mit lauten Geräuschen habe man es versucht. "Aber niemand hat bisher an eine Schlange gedacht".

(Red.)