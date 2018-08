Melania kritisiert "zerstörerische" soziale Medien – während Trump auf Twitter wütet

War es eine indirekte Rüge an ihren eigenen Ehemann? Praktisch zeitgleich mit der jüngsten Twitter-Tirade von US-Präsident Donald Trump hat die First Lady auf einer Veranstaltung vor den Gefahren sozialer Medien gewarnt. "Seien wir ehrlich: Die meisten Kinder sind sich der Vor- und Nachteile sozialer Medien bewusster als manche Erwachsene."

"In der heutigen Gesellschaft sind soziale Medien ein unabwendbarer Bestandteil des Alltags unserer Kinder. Sie können auf viele positive Arten verwendet werden, aber zerstörerisch und schädlich sein, wenn sie nicht richtig genutzt werden", meinte Melania am Montag. Daher müssten Erwachsene alles tun, damit Kinder einen sicheren Gebrauch von Online-Medien erlernten.

Während Melania in einer Einrichtung des Gesundheitsministeriums in Rockville bei Washington ihre Rede hielt, feuerte Trump auf der Kurznachrichtenplattform Twitter einmal mehr gegen seine Kritiker. Die Arbeit des Sonderermittlers Robert Mueller zur Russlandaffäre bezeichnete er als "nationale Schande". Ex-CIA-Chef John Brennan, dem er vergangene Woche die Sicherheitsfreigabe entzogen hatte, kritisierte er als "schlechtesten CIA-Chef aller Zeiten". Und dass Justizminister Jeff Sessions einen kritischen Mitarbeiter nicht gefeuert habe, sei ein "totaler Witz".

"Starke und unabhängige First Lady"

Nicht zum ersten Mal wird daher spekuliert, ob sich die First Lady subtil von ihrem Ehemann distanzierte. Anfang August hatte sie sich für den Basketball-Superstar LeBron James in die Presche geworfen, nachdem Trump ihn auf Twitter verspottet hatte. Melanias Sprecherin Stephanie Grisham wehrte die Spekulationen über einen Dissenz zwischen dem Ost- und dem Westflügel im Weißen Haus am Montag jedoch ab - ebenso wie die Kritik, dass Melania ihren Mann mit seinen Twitter-Gewohnheiten gewähren lasse.

"Sie kennt die Kritik, aber das wird sie nicht davon abhalten zu tun, was sie für richtig hält", sagte Grisham. "Ich hoffe, die meisten Menschen in diesem Land sind stolz, dass sie eine starke und unabhängige First Lady haben, die nur die besten Interessen für Kinder im Herzen hat."

(APA/dpa)