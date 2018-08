Altkanzler Schröder lädt Serbiens Präsidenten zu Hochzeitsparty ein

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić hat eine Einladung des deutschen Altkanzlers Gerhard Schröder zu dessen Hochzeitsfeier am 5. Oktober in Berlin erhalten. Das habe das Kabinett des 48-jährigen serbischen Staatsoberhaupts bestätigt, berichtete die Nachrichtenagentur Tanjug am Mittwoch in Belgrad.

Schröder (74) und Vučić sind privat befreundet. Der frühere deutsche SPD-Bundeskanzler (1998 bis 2005) hatte den Serben wiederholt bei dessen Wahlkämpfen in Belgrad unterstützt. Nach unbestätigten Berichten könnte auch der russische Präsident, Wladimir Putin, an Schröders Feier teilnehmen.

"Viel zu viel Buhei"

Dabei war Putin erst am vergangenen Samstag bei der Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl in der schonen Südsteiermark gewesen. Und: Deutsche Medien hatten Schröder zuvor dahingehend zitiert, er werde bei dieser Feier zu seiner Hochzeit auf den Kremlchef als Gast verzichten, denn so ein Staatschef als Gast bedeute "viel zu viel Buhei" (sprich "Wirbel", "Bahö").

Die Einladung Putins durch die Außenministerin des derzeitigen EU-Ratsvorsitzlandes war freilich im In- und Ausland heftig kritisiert, aber gerade abseits des Medienmileus durchaus auch beklatscht worden.

Altkanzler Schröder (74) mit Ehefrau Soyeon Kim – imago/localpic

(DPA)