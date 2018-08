Sex-Vorwürfe: Schottischer Ex-Premier tritt aus Partei aus

Alex Salmond will die Vorwürfe zweiter früherer Mitarbeiterinnen, die ihn sexueller Übergriffe bezichtigen, nicht auf sich sitzen lassen und trat aus der Nationalpartei (SNP) aus. Zur Begründung sagte der frühere First Minister in einem am Mittwoch verbreiteten Video, er wolle Schaden von der Partei abwenden und der Opposition keine Angriffsfläche bieten. Außerdem wolle er mit seinem Schritt eine Spaltung der Partei vermeiden. Sobald er die Möglichkeit bekomme, "meine Ehre zu verteidigen", werde er darum bitten, erneut SNP-Mitglied zu werden.

Die schottische Zeitung "Daily Record" hatte am vergangenen Freitag berichtet, zwei Mitarbeiterinnen hätten Salmond beschuldigt, 2013 als Premierminister unter anderem in seiner Residenz sexuell aggressiv geworden zu sein. Salmond wies die Vorwürfe umgehend zurück und kündigte an, dass er gegen das von der schottischen Regierung gegen ihn eingeleitete Verfahren vorgehen werde.

Die Regierung der derzeitigen schottischen Premierministerin Nicola Sturgeon von der SNP hatte nach einer internen Untersuchung die Polizei eingeschaltet. Salmond war von 2007 bis 2014 schottischer Regierungschef. Er trat nach dem fehlgeschlagenen Unabhängigkeitsreferendum als Regierungschef in Edinburgh zurück.

(AFP)