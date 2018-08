Russland hat für Anfang September ein Militärmanöver im Mittelmeer angekündigt. Moskau plane für die Übung die Entsendung von "mehr als 25 Schiffen" und "fast 30 Flugzeugen", teilte das russische Verteidigungsministerium am Donnerstag nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen mit. Bei den Manövern vom 1. bis zum 8. September sollen demnach unter anderem Bomber vom Typ Tu-160 zum Einsatz kommen.

Die Kriegsschiffe werden nach Angaben des Ministeriums für die Übungen von Flottenverbänden in der Nordsee, der Ostsee, dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer abgezogen. Medienberichten zufolge verstärkt Russland derzeit seine Militärpräsenz vor der Küste Syriens. Demnach ist Russland mit insgesamt zehn Kriegsschiffen und zwei U-Booten in syrischen Gewässern präsent.

Am Wochenende hatte Moskau von einem angeblich von Rebellen geplanten Chlorgas-Angriff in der syrischen Provinz Idlib berichtet. Ziel der Rebellen sei es, den Verdacht gegen die syrische Regierung zu lenken und damit eine militärische Antwort des Westens zu provozieren. Der Konflikt in Syrien hatte vor mehr als sieben Jahren begonnen. Seit 2015 wird Machthaber Bashar al-Assad von Russland militärisch unterstützt.

Die Manöver im Mittelmeer finden unmittelbar vor dem am Dienstag von Russland angekündigten größten Militärmanöver seit Ende des Kalten Krieges statt. An der Übung sollen rund 300.000 Soldaten und 1.000 Flugzeuge beteiligt sein. Das viertägige Manöver startet am 11. September im Osten Russlands, auch China und die Mongolei beteiligen sich daran.

