Trump will Vizejustizminister Rosenstein lieber doch nicht feuern

Immer wieder drohte US-Präsident Trump, seinen Vize-Justizminister Rod Rosenstein zu feuern. Dieser betreibe eine "Hexenjagd" gegen ihn. Nun klingt das plötzlich anders. "Meine Präferenz wäre es, ihn zu behalten und ihn die Sache zu Ende bringen zu lassen", sagte Trump am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Damit deutete er an, dass er an dem Minister festhalten könnte. Er würde es bevorzugen, Rosenstein nicht zu feuern.

Rosenstein hat die Aufsicht über die Ermittlungen des FBI, bei denen es um eine mutmaßliche Einmischung Russlands in die Präsidentenwahl 2016 zugunsten Trumps und mögliche Kontakte zu dessen Wahlkampfteam geht. Am Freitag hatte die "New York Times" berichtet, Rosenstein habe im vergangenen Jahr eine Abhöraktion bei Trump angeregt. Ziel des Vorschlags sei es gewesen, den Präsidenten aus dem Amt zu drängen. Rosenstein habe bei Mitarbeitern seines Ministeriums und der Bundespolizei FBI im Frühjahr 2017 vorgeschlagen, dass sie Gesprächen mit Trump heimlich aufnehmen sollten, um die chaotischen Zustände in der Regierung zu dokumentieren. Außerdem habe er Überlegungen angestellt, welche Regierungsmitglieder dafür zu gewinnen wären, die Amtsunfähigkeit Trumps festzustellen.

Zugleich kündigte der Präsident an, dass er das ursprünglich für Donnerstag geplante persönliche Treffen mir Rosenstein in Washington womöglich kurzfristig verschieben werde. Grund sei die Affäre um den Richterkandidaten Brett Kavanaugh, der nach Belästigungsvorwürfen von drei Frauen massiv unter Druck steht. Der Justizausschuss des US-Senats hat für Freitag eine Abstimmung über Kavanaughs Kandidatur für das Oberste Gericht angesetzt.

"Wir hatten ein gutes Gespräch", sagte Trump nun. "Er sagte, er hat das nie gesagt. Er sagte, er glaubt das nicht. Er sagte, er hat großen Respekt vor mir. Und er war sehr nett. Wir werden sehen", sagte der Präsident auf die Frage, ob er Rosenstein entlassen werde.

