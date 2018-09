Trump: Habe Krieg mit Nordkorea verhindert

Donald Trump brüstet sich, einen Krieg mit Nordkorea verhindert zu haben. "Wenn ich nicht gewählt worden wäre, hätten Sie einen Krieg gehabt", sagte der US-Präsident bei einer Pressekonferenz am Rande der UNO-Vollversammlung in New York. Trump sagte, sein Vorgänger Barack Obama habe ihm erzählt, "dass er sehr nahe dran war, in den Krieg zu ziehen". Er fügte hinzu: "Millionen Menschen wären getötet worden. Das hätte sehr leicht ein Weltkrieg sein können."

Sein Außenminister Mike Pompeo wird womöglich schon kommende Woche erneut nach Pjöngjang reisen, um ein zweites Gipfeltreffen zwischen Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un vorzubereiten. Das teilte das US-Außenministerium mit.

Pompeo bestätigte in einem Interview des US-Senders CBS, Nordkorea habe sich bereiterklärt, Inspektoren zur Prüfung seiner Atomanlagen ins Land zu lassen. Darüber hatte bereits vor einer Woche der südkoreanische Präsident Moon Jae-in nach seinem Treffen mit Kim Jong-un informiert. Pompeo ging jedoch nicht ins Detail, etwa zur Herkunft möglicher Inspektoren oder wann sie ihre Arbeit aufnehmen könnten und wie die konkret aussehen würde.

"Wir bewegen uns vorwärts"

Pompeo sprach am Mittwoch in New York mit seinem nordkoreanischen Kollegen Ri Jong-ho über den Atomstreit. Beide hätten dabei auch die Möglichkeiten eines zweiten Treffens Trump-Kim erörtert, schrieb Pompeo auf Twitter. Außerdem sei es um weitere Schritte zur atomaren Abrüstung gegangen. "Es bleibt viel Arbeit, aber wir bewegen uns vorwärts", schrieb Pompeo nach dem Treffen.

Trump hatte zuvor bei einer Sitzung des Weltsicherheitsrates in New York erklärt, er glaube an eine positive Lösung mit Nordkorea. Kim habe sein Bekenntnis zur Abrüstung erneuert. "Nordkorea hat keinen Raketentest seit vergangenem November durchgeführt und keinen Atomtest seit vergangenem September", sagte Trump. Er sprach von Erfolgen, die nicht immer in der Öffentlichkeit sichtbar würden.

Der US-Präsident forderte die Weltgemeinschaft in Anwesenheit Chinas jedoch auch auf, die Sanktionen gegen Nordkorea und die UN-Resolutionen gegen das Land einzuhalten. "Wir haben bemerkt, dass einige Nationen die Resolutionen verletzt haben", sagte er.

"Schatten des Kriegs verschwunden"

Südkoreas Präsident Moon zeigte sich vor der UNO-Vollversammlung zuversichtlich für eine "Ära des Friedens" in Korea. "Im vergangenen Jahr ist etwas Wunderbares auf der koreanischen Halbinsel passiert", sagte Moon am Mittwoch. Der "Schatten des Kriegs" sei verschwunden.

Moon bedankte sich bei Kim und Trump für deren Mut und forderte, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. "Wir müssen Kim deutlich machen, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat."

Trump wollte sich nicht dazu äußern, wann die von ihm angestrebte vollständige Denuklearisierung Nordkoreas konkret erfolgen könnte. "Ich will nicht in das Zeitspiel einsteigen", sagte er. "Ob es zwei Jahre, drei Jahre oder fünf Jahre dauert - macht nichts. Es gibt keine Atomtests, und es gibt keine Raketen."

Zwei "großartige Briefe"

Trump sagte, dennoch sei auch ein Scheitern der Verhandlungen nicht ausgeschlossen. "Könnten sie wieder anfangen? Ja. Es könnte sein, dass es nicht klappt." Er habe aber ein "sehr gutes Verhältnis" zu Kim, der ihm zwei "großartige" Briefe geschickt habe. "Er hat mir zwei der schönsten Briefe geschrieben", sagte Trump.

Trump und Kim hatten sich am 12. Juni in Singapur getroffen. Der US-Präsident stellte Nordkorea dabei Sicherheiten im Austausch für die Aufgabe des nordkoreanischen Atomprogramms in Aussicht.

(DPA)