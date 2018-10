Junge Sängerin erklärt Trump, wer in den USA Angst haben muss

Es seien beängstigende Zeiten für junge Männer in Amerika, meinte US-Präsident Donald Trump vergangene Woche. Denn sie könnten angeklagt werden, bevor sie ihre Unschuld bewiesen hätten. Und seine Botschaft an junge Frauen? Denen "geht es sehr gut".

Denn sein Kandidat für das US-Höchstgericht, Brett Kavanaugh, wurde von drei Frauen sexueller Übergriffe bezichtigt - unter anderem der versuchten Vergewaltigung auf einer Studentenparty. Der konservative Kavanaugh muss eine öffentliche Debatte, eine Anhörung im Senat und Ermittlungen des FBI über sich ergehen lassen. Am Wochenende nun hievte der Senat Trumps Wunschkandidat in den Obersten Gerichtshof.

Grund genug für die junge Sängerin und Tänzerin Lynzy Lab, Trumps Aussagen aufzugreifen - und zu konterkarieren. Zu einer fröhlichen Musik zählt sie, lässig an den Türrahmen gelehnt, auf ihrer blauen Ukulele spielend die Gründe auf, warum diese Zeiten für Burschen so beängstigend seien.

It's a really scary time for dudes right now. So I wrote a song about it. Go #vote friends! #TheResistance #1Thing @ACLU @WC4SJ #letsmakesomenoise pic.twitter.com/hz7E3xMRqR