Wie die CSU in Berlin noch einmal eine Krise auslösen könnte

Horst Seehofer hat in seiner politischen Karriere schon einige Rücktritte angekündigt, angeboten und zurückgezogen. Von der Politik verabschiedet hat sich der 69-Jährige am Ende allerdings nie. Dass er jetzt mehrmals betont, nach der Bayern-Wahl „natürlich“ CSU-Chef bleiben zu wollen, könnte also zeigen, wie ernst die Lage für ihn ist.

Sollte das Wahlergebnis der Christsozialen so katastrophal ausfallen, wie es die Umfragen prophezeien (mittlerweile liegt die Partei bei 33 Prozent), braucht die Partei einen Schuldigen. Wo sie ihn suchen wird, hat Ministerpräsident Markus Söder bereits durchblicken lassen: in Berlin. Die bayrische Landtagswahl dürfe kein Denkzettel der Bevölkerung für die Landesregierung sein, nur weil sie von der Koalition im Bund enttäuscht sei. Von der Performance der Parteien in Berlin sei er, Söder, ohnehin auch nicht begeistert.

Berlin, das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), SPD-Chefin Andrea Nahles – aber eben auch Seehofer. Nach einem Machtstreit verabschiedete sich der Parteichef und vormalige Ministerpräsident aus München in Richtung Bundeshauptstadt und ist seitdem Bundesinnenminister in der Großen Koalition. Nun droht eben der nächste Kampf innerhalb der CSU auszubrechen. Bald könnten Christsozialen laut aussprechen, was manche schon hinter vorgehaltener Hand murmeln: Seehofer ist Schuld, Seehofer muss weg.

Horst Seehofer hat noch "ein großes Werk zu verrichten"

Einerseits stimmt es, dass der CSU-Chef der Partei einige Stimmen gekostet hat. Seehofer hat den Streit mit Merkel um ihre Flüchtlingspolitik zu sehr eskalieren lassen. Andererseits gehört aber auch zur Wahrheit dazu, dass der Konflikt nicht allein Seehofers Idee war. Auch Söder war anfangs davon überzeugt, in Bayern auf diese Weise Pluspunkte sammeln zu können.

Egal, wer tatsächlich die Schuld tragen wird – Söder wird aus rein taktischen Gründen versuchen, Seehofer nach einem schlechten Ergebnis zu opfern. Es wäre eine späte Rache an einem Parteifreund, den der Ministerpräsident nie richtig leiden konnte. Seehofer könnte allerdings auch versuchen, gegen seine Abwahl anzukämpfen. Er habe noch „ein großes Werk zu verrichten“, sagte er der „Welt“.

Das politische Beben, das ein CSU-interner Machtkampf auslösen würde, wäre auch in der Bundeshauptstadt zu spüren. Wie stabil eine Regierung ist, hängt immer auch von ihren einzelnen Koalitionsparteien ab. Bleibt Seehofer als angeschlagener Parteichef, der sich von der eigenen CSU-entfernt? Seine politischen Aktionen könnten noch unberechenbarer werden. Tritt er tatsächlich zurück, hängt in Berlin alles von der Entscheidung in München ab: Wer wird Parteichef – und wer kommt als Minister nach Berlin?

Hermann, Söder? Minister und Parteichef gesucht

Kandidaten gibt es einige, zumindest für den ersten Posten. Söder könnte beide Ämter, Parteiobmann und Ministerpräsident, übernehmen. Generalsekretär Markus Blume wäre aber auch eine Option. Oder – in der CSU gibt es immerhin auch Frauen – Ilse Aigner, Stellvertreterin des Ministerpräsidenten. Dass Landesinnenminister Joachim Hermann nach Berlin wechselt, wurde zwar immer wieder kolportiert. Sein größter Wunsch dürfte das allerdings nicht sein.

Auch nach einem Personalwechsel könnte Berlin als Feindbild bleiben, nur eben mit Fokus auf die Bundeskanzlerin. Die Christsozialen sind vielleicht nicht mit dem Ton zufrieden, in dem Seehofer Merkel attackiert hat. Aber in der Sache geben sie ihm nach wie vor Recht: Die Flüchtlingspolitik der Union muss strikter werden. Gut möglich also, dass die CSU potenzielle Nachfolger der Kanzlerin unterstützt, die ähnlich eingestellt sind.

Und dann wäre noch der dritte Koalitionspartner, die SPD: „Wenn der unionsinterne Zoff weiterhin alles überlagert, macht gute Sacharbeit natürlich irgendwann keinen Sinn mehr“, sagte Parteichefin Nahles am Donnerstag der „Zeit“. Auch hinter dieser Aussage steckt bis zu einem gewissen Grad Kalkül: Die Sozialdemokraten könnten am Wahlsonntag die Hälfte ihrer Stimmen im Vergleich zu 2013 verlieren. Und auch in der Münchner SPD wird die Bundesregierung dafür verantwortlich gemacht. Nahles versucht also, die Verantwortung auf CDU und CSU abzuwälzen. Auch ihr Rückhalt in der Partei zum Teil vom Wahlsonntag in Bayern ab. Wenn man so will ist es ein Teufelskreis: Die Große Koalition streitet sich, ihre Landesparteien werden in Bayern dadurch geschwächt. Als Folge droht die Bundesregierung noch weiter destabilisiert zu werden.

