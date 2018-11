Mays politischer Überlebenskampf

Der Erfolg der britischen Premierministerin, Theresa May, ihre Regierung über die Annahme des Brexit-Vertragsentwurfs zusammenzuhalten, hielt nur wenige Stunden an. In kurzer Folge erklärten am gestrigen Donnerstag Brexit-Minister Dominic Raab, Arbeitsministerin Esther McVey und Nordirland-Staatssekretär Shailesh Vara ihren Rücktritt. Damit stand einmal mehr das politische Schicksal von May selbst auf dem Spiel: Im Parlament brachte Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg einen Antrag auf Vertrauensabstimmung über die Premierministerin ein, die zur Ablöse durch ihre eigene Partei führen könnte.

Wenn May sich der Zuspitzung ihrer politischen Lage bewusst war, so ließ sie sich davon nichts anmerken. Scheinbar ungerührt trat sie wenige Minuten nach den Rücktritten vor das Abgeordnetenhaus und verteidigte das Brexit-Abkommen, das am Vorabend nach stundenlangen Beratungen von der Regierung gebilligt worden war. Der Deal sei „im nationalen Interesse“, bedeute „die Umsetzung des Brexit-Referendums“ und gebe Großbritannien „die Kontrolle zurück – über unsere Grenzen, unser Geld und unsere Gesetze“. May warnte jene, die das Abkommen aufhalten wollen: „Das britische Volk will, dass wir das zu Ende bringen.“

Zugleich ließ es sich die Premierministerin nach dem Dauerbeschuss in den vergangenen 48 Stunden nicht nehmen, ihren Kritikern zu kontern. „Wir mussten schwierige Entscheidungen treffen“, und es sei „kein angenehmer Prozess“ gewesen, aber: „Im Gegensatz dazu, was manche vorgaukeln, gibt es kein anderes Abkommen, das die Entscheidung des Volkes verwirklicht.“ Brüssel habe zahlreiche Zugeständnisse gemacht, mehr sei nicht möglich gewesen.

Demgegenüber begründete Brexit-Minister Raab seinen Rücktritt mit „zwei fatalen Fehlern“ im Abkommen: Es würde die territoriale Integrität des Vereinigten Königreichs infrage stellen, und der Nordirland-Kompromiss drohe von einem Provisorium zu einem Dauerzustand zu werden. Raab forderte: „Wir brauchen einen neuen Kurs“, womit er ausdrücklich auch einen No-Deal einschloss. Arbeitsministerin McVey schrieb: „Wir haben uns von der Haltung ,Ein schlechter Deal ist schlechter als kein Deal‘ zu einer Position verändert, wonach jeder Deal besser als kein Deal ist.“

„Das ist eine Horrorshow“

Raab und McVey hatten im Referendum vor zwei Jahren für den EU-Austritt geworben. Dass nun aber ausgerechnet der Brexit-Minister den Exit nimmt, war für May mehr als nur symbolisch schmerzhaft. Ein EU-skeptischer Tory-Abgeordneter legte den Finger auf diese Wunde: „Wenn selbst der zuständige Minister das Abkommen nicht mittragen kann, wie sollen wir das unseren Wählern verkaufen? Es ist eine einzige Horrorshow.“ Für May aber könnte es schon in den kommenden Tagen noch schlimmer kommen: Zwar erklärte der Fraktionschef der Tories, Julian Smith, die Premierministerin werde sich „nicht unter Druck setzen lassen“. Aber mit Argusaugen wurden die Schritte weiterer Brexit-Hardliner in der Regierung beobachtet. Es war wohl kein Zufall, dass just die zu dieser Gruppe zählenden Ministerinnen Penny Mordaunt und Andrea Leadsom in der Parlamentsdebatte gestern in Mays Nähe platziert wurden.

Noch viel weniger Kontrolle hat die Premierministerin aber über die Abgeordneten ihrer eigenen Partei. Liegen 48 Anträge auf eine Misstrauensabstimmung vor, entscheidet die Fraktion mit einfacher Mehrheit über ihr politisches Schicksal. Wird sie abgewählt, müssen die Tories in den kommenden Wochen eine neue Führung suchen – während für den Brexit unaufhaltsam die Uhr tickt. Selbst Brexit-Hardliner Rees-Mogg räumte gestern ein, dass sein Vorstoß nicht unumstritten sei und auch scheitern könnte: „Es ist nicht gut, wenn man führt, und niemand folgt.“

Dieses Schicksal droht nun allerdings auch May. Darauf wies gestern auch die Reaktion der nordirischen DUP hin, auf deren Unterstützung ihre Regierung angewiesen ist: „Die Wahl ist nun klar: Entweder wir stehen für ein vereinigtes Großbritannien, oder wir werden ein gespaltener Vasallenstaat der EU“, sagte Vizeparteichef Nigel Dodds. Das Pfund fiel sowohl gegenüber dem Dollar als auch gegenüber dem Euro um 1,5 Prozent. Analyst Andy Scott sprach von einem „Chaos in Shakespeare'schen Dimensionen“.