Gelbwesten, ein Albtraum für Macron

Paris.Benzin und Diesel sind explosive Materien – das weiß Frankreichs Präsident Emmanuel Macron spätestens jetzt. Nachdem am Samstag 300.000 Menschen landesweit demonstrierten und Straßensperren errichteten, um gegen steigende Benzinpreise und zusätzliche Treibstoffsteuern zu demonstrieren, kam es auch am Sonntag zu Kundgebungen. Höhepunkt des Protestes der „Gelbwesten“, so das Wahrzeichen von Frankreichs neuen „Wutbürgern“, wird eine Kundgebung in Paris am 24. November.

Unterschätzt wurde von der Regierung und dem Präsidenten, wie dramatisch ein solcher Aktionstag verlaufen würde, der ohne Mithilfe von Gewerkschaften, Parteien oder Bürgerinitiativen, sondern ausschließlich durch Aufrufe auf Facebook zustande kam. Wegen mangelnder Vorbereitung und Koordination gab es gravierende Zwischenfälle, vor allem mit aggressiven Autofahrern, die vor den Blockaden der gelben Westen nicht stoppten. Die offizielle Zwischenbilanz des Protests ist dramatisch: ein Todesopfer und mehr als 400 Verletzte.

Le Pen will von Wut profitieren

Den „Gelbwesten“ geht es aber um weit mehr als nur um Treibstoffpreise, wie befragte Demonstranten selbst betonten: Pensionisten beschwerten sich über zusätzliche Steuern, Taxifahrer über Liberalisierungen, Bewohner am Land fühlen sich von der Pariser Regierung vernachlässigt und isoliert. Die Aktion am Wochenende war eine Chance, die angestaute Wut zum Ausdruck zu bringen. Bezeichnend ist, dass die meisten Proteste am Land stattfanden und einen stark patriotischen Stempel trugen: Zwischen Slogans wie „Macron soll zurücktreten“ wurde immer wieder die Marseillaise angestimmt. So ist es wenig erstaunlich, dass Rechtspopulisten sich als Vertreter dieser zornigen Bürger sehen. Tatsächlich waren die Regionen mit den meisten Straßensperren oft deckungsgleich mit Wahlkreisen, in denen Marine Le Pen die meisten Stimmen erhält. Sie erklärte denn auch am Sonntag die Gelbwesten zum „Frankreich, das arbeitet und seine Abgaben bezahlt“, Macron habe das Kunststück fertiggebracht, „diese braven Bürger, die noch nie demonstriert haben, auf die Straße zu treiben“. Auch die Linkspopulisten von Jean-Luc Mélenchon wollen den Volkszorn für ihre eigenen Zwecke instrumentalisieren.

Doch die Populisten stecken nicht hinter den Gelbwesten: Diese Bewegung ist eine Mobilisierung gegen Macrons Reformprojekt – ohne Volkstribun an der Spitze. Samstag schwieg der Präsident, was die Demonstranten noch mehr empört. Laut einer am Sonntag veröffentlichten Umfrage fiel seine Popularität auf einen neuen Tiefstand von 25 Prozent. Sein Umweltminister François de Rugy will indes an den Ökoabgaben auf Treibstoffe festhalten: „Wir sind gewählt worden, um etwas zu ändern. Das werden wir auch tun.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.11.2018)