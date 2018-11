Streit der Giganten blockiert Gipfel

Port Moresby. Erstmals in seiner Geschichte ist der Asien-Pazifik-Gipfel ohne Abschlusserklärung zu Ende gegangen. Wegen des Handelskonflikts zwischen den Weltmächten USA und China konnten sich die 21 Mitgliedsländer der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) bei ihrem Treffen in Papua-Neuguinea am Sonntag auf kein gemeinsames Kommuniqué verständigen.

Papua-Neuguineas Premier Peter O'Neill machte China und die USA direkt verantwortlich. „Das liegt daran, dass es im Raum zwei große Giganten gibt“. Tatsächlich überzogen sich die Großmächte beim Treffen mit gegenseitigen Vorwürfen. US-Vizepräsident Mike Pence – der Präsident Donald Trump vertrat –, drohte der Volksrepublik mit weiteren Strafzöllen in Milliardenhöhe.

Er hielt Peking vor, schwächere Staaten mit Krediten gezielt in die Abhängigkeit zu treiben. Die Pazifik-Anrainer warnte er davor, durch chinesisches Geld in Abhängigkeit zu geraten: „Nehmt keine Kredite an, die eure Souveränität gefährden. Schützt eure Interessen. Erhaltet euch eure Unabhängigkeit. Macht es wie Amerika: immer euer eigenes Land zuerst.“ Chinas Staatschef Xi Jinping sagte dazu, sein Land locke niemanden in eine Falle. Er warnte vor einem „Handelskrieg ohne Gewinner“. Mehrere kleinere Länder beschwerten sich, dass der Konflikt jetzt schon zu ihren Lasten geht.

Beim Gipfel in Port Moresby waren fast alle 21 Apec-Mitglieder mit ihrem Staats- oder Regierungschef dabei. Dass Trump nur seinen Vize schickte, sorgte für Verwunderung. In den Apec-Staaten rund um den Pazifik lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Dazu gehören zum Beispiel auch Russland, Kanada, Japan und Indonesien. (ag.)

