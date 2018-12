"Playboy"-Premiere für Stormy Daniels

Stormy Daniels versucht das Maximun aus ihrer kurzen Begegnung mit Donald Trump im Jahr 2006 herauszuholen. Nach einer Strip-Tour durch US-Nachtklubs wird sich der frühere Porno-Star demnächst erstmals im "Playboy" zeigen. "Das ist für mich ein Traum, der wahr wird. Danke an alle, die dieses Shooting möglich gemacht haben", schrieb Daniels auf Instagram. Dazu postete sie ein Schwarz-Weiß-Foto, das sie im offenen, schwarzen Mantel und schwarzen Netzstrumpfhosen lasziv an eine Wand gelehnt zeigt.

Das US-Magazin schreibt, man werde Daniels in der neusten Winter-Ausgabe zum 65. Jubiläum "in einem neuen Licht" zeigen. Die 39-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, hatte nach eigener Aussage 2006 Sex mit Trump. Im Wahlkampf hat der republikaische Kandidat versucht, die Affäre zu vertuschen. Er wies seinen Anwalt Michael Cohen an, ihr Schweigegeld in der Höhe von 130.000 Dollar zu überweisen. Daniels hat über die Affäre inzwischen auch ein Buch veröffentlicht.

