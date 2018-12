„Europa braucht mehr Mut zu eigenen Kindern“

Budapest. Katalin Novák ist so etwas wie das neue Aushängeschild der ungarischen Regierung von Viktor Orbán. Ihm wird nachgesagt, er halte nichts von Frauen in der Politik. Aber in der Nacht seines Wahltriumphs im April stand eine Frau neben ihm, als er seine Siegesrede hielt – Katalin Novák. Wenige Tage später formulierte er ein strategisches Ziel für die nächsten Jahre: die Geburtenrate mächtig zu steigern, von 1,5 Kindern pro Frau auf 2,1 Kinder. So viele sind nötig, damit eine Gesellschaft sich zahlenmäßig reproduziert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.12.2018)