Rumänien: Schatten über erstem EU-Vorsitz

Bukarest. In der Not setzt ein Kapitän auch auf ein zweifelhaftes Rettungsboot. Rumäniens erstmaliger EU-Vorsitz falle in eine Zeit, „die entscheidend für die Zukunft der EU“ sei, stimmt Jean-Claude Juncker Bukarest auf seine „extrem schwierige Aufgabe“ ein. Doch trotz „Meinungsverschiedenheiten“ sei er zuversichtlich, dass Rumäniens „gut vorbereitete Minister“ die Herausforderung meistern würden, so der Kommissionschef.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.12.2018)