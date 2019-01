Venezuela: Die unsichere Rolle der Streitkräfte

In Venezuela, das nach Jahren der Unruhe und des wirtschaftlichen Abstiegs wohl endgültig an der Kippe zu Revolution und/oder Bürgerkrieg steht, ist die Rolle eines der wichtigsten Machtfaktoren – der Streitkräfte – für die weitere Entwicklung der Dinge noch großteils hinter einer Nebelwand verborgen.



Klar ist, dass sich die Spitze des Militärs, darunter namentlich Verteidigungsminister General Vladimir Padrino López und der Leiter des Strategischen Kommandos für Operationen, Admiral Remigio Ceballos, auch in den letzten Tagen hinter Präsident Nicolás Maduro gestellt haben. Er sei der legitime Staatschef, hieß es; Padrino (55) tönte gar, er werde notfalls sein Leben für die Verteidigung der Regierung geben.