Vom Verschwinden und Verbleiben einer Waffengruppe

Der Washingtoner Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme ("Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty" (INF), geschlossen im Dezember 1987 vom damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan und Sowjet-Staatschef Michail Gorbatschow, hatte tatsächlich das Verschwinden einer ganzen Familie von Waffen zur Folge: eben von landgestützten ballistischen Raketen und Marschflugkörpern mit Reichweiten von 500 bis 5500 Kilometern.

Wohlgemerkt landgestützt: Waffen dieser Reichweitendimension auf Schiffen oder Flugzeugen waren nicht betroffen, auch wenn deren Ziele typischerweise auf dem Festland liegen.

Gorbatschow und Reagan unterzeichnen den INF-Vertrag im Weißen Haus – White House

Konkret nennt der Vertrag in dieser Familie zwei Untergruppen: Solche für Distanzen "Shorter Range" (Kurzstrecken), also 500 bis 1000 km Reichweite. Und die Größere für "Intermediate Range", mittlere Reichweite, 1000 bis 5500 Kilometer. Rund um diese Terminologie lässt sich trefflich diskutieren, denn sie ist von der im militärischen Alltagsgebrauch verschieden - und der ist noch dazu nicht einheitlich.

Die Sache mit den Abgrenzungen

Im Deutschen sind landgestützte Flugkörper mit Reichweiten von 800 (oder 1000) bis 5500 Kilometer "Mittelstreckenraketen" bzw. "-Marschflugkörper". Das deckt sich mit "Intermediate Range" laut INF-Vertrag weitgehend. Nur: In der englischen Terminologie und anderen wird diese Reichweitengruppe intern noch einmal gespalten und dabei nicht wirklich exakt abgegrenzt: So gibt es (1) die Kategorie "Medium-Range" (1000 bis 3000 Kilometer, bisweilen liest man von 2400 oder 3500 km) und (2) "Intermediate Range" (2400/3000/3500 bis jedenfalls 5500 Kilometer. Darüber beginnen strategische interkontinentale Systeme (ICBM, Intercontinental Ballistic Missiles).

Der kleinere Teil der vom INF-Vertrag erfassten Gruppe - Short-Range - wiederum ist auch nur ein Ausschnitt der Kurzstreckenfamilie, eben jener Bereich von - namentlich - 500 bis 1000 Kilometern. Auch unter 500 km sind Kurzstreckenwaffen, allerdings ist die Kurzstreckendefinition nach unten nicht endlos, denn kompliziert denkende Haarspalter haben als unteres Limit für Kurzstrecke bzw. Short-Range 300 oder gar nur 150 Kilometer eingezogen; darunter wiederum sind jeweils Waffen der Klassen "Battlefield Short-Range" oder "Tactical", "Gefechtsfeldwaffen oder "Taktische Waffen".

Genug der Abgrenzungsspiele. Im INF-Vertrag machte es keine Rolle, ob die Trägerflugkörper nuklear, konventionell oder sonst wie bestückt waren, es ging nur um die Träger selbst - allerdings spielten die beiden letzteren Kategorien kaum eine Rolle. Die Gefechtsköpfe mussten übrigens laut Vertrag nur entfernt werden, ihre Zerstörung wurde nicht paktiert.

SS-20-Werfer auf dem Marsch in der UdSSR – Nato

Bis 1991 waren letztlich 1846 sowjetische Systeme im Sinne des Vertrags abgebaut sowie 846 der USA. Bei den Sowjets ging es vor allem um die hochmodernen mobilen ballistischen Raketen Typ SS-20 "Saber" (654 Stück) mit Dreifachsprengkopf, die die große Raketenkrise in Europa der 1980er ausgelöst hatten, dazu die Typen SS-23 "Spider" (mobil), SS-12 "Scaleboard" (mobil), die alten SS-4 "Sandal" und SS-5 "Skean" (verbunkert) und den Mitte der 1980er noch in der Testphase befindlichen Marschflugkörper SSC-X-4 "Slingshot" (mobil).

SS-23 "Spider" – Aleksander Dragnes/CC BY 2.0

Kuppel eines Bunkers für eine SS-4 "Sandal" in Litauen – Wojsyl/CC BY-SA 3.0

Die USA zogen ihre 108 Pershing-II-Raketen, 464 Marschflugkörper BGM-109G "Gryphon" und ältere Pershing-Ia-Raketen aus Europa ab und vernichteten auch die Bestände anderswo.

Pershing-II in Texas – DoD

Pershing-1-Transporter in Mutlangen (Baden-Württemberg) – www.coldwar.org

Starter für Gryphon-Cruise-Missiles, 1983 – DoD

Der Vertrag hatte über Amerikaner und Sowjets hinaus aus politischen und teils völkerrechtlichen Gründen auch den Abbau von Waffen dieser Reichweitenfamilie anderswo zur Folge: Die damalige BRD etwa gab ihre 72 Pershing Ia zurück; Sowjet-Nachfolgestaaaten wie Weißrussland und die Ukraine überstellten bzw. zerstörten Reste auf ihrem Gebiet, waren lange Schauplatz von Inspektionen und wurden zu nachträglichen Parteien des INF-Vertrags.

Abschied aus der Provence

Ex-Warschauer-Pakt-Länder verschrotteten ihre konventionellen Raketen dieser Klasse, etwa Polen und Tschechien, das Schlusslicht war 2002 Bulgarien. Sogar Frankreich stellte bis 1996 die 18 nuklear bestückten Mittelstreckenraketen "S3" (3500 km) außer Dienst, die auf dem Plateau d'Albion in der schönen Provence verbunkert waren.

Silodeckel einer S3 auf dem Plateau d'Albion – Mztourist/CC BY-SA 4.0

Doch von wegen "Verschwinden einer ganzen Familie" von Waffen: Das traf im Kern auf die USA und Russland zu - zahlreiche andere Länder besitzen oder stellen aber seit Jahrzehnten landgestützte Mittelstreckenraketen mit Reichweiten gemäß INF-Vertrag in Dienst, mithin auch nuklear bewaffnet.

Dazu Zahlen ermitteln zu wollen, ist nur in Ausnahmefällen möglich, die meisten Länder reden ungern darüber. Wo es Zahlen gibt, sind sie aufgrund welcher Informationsbasis auch immer grob geschätzt, und wer solche mit Sicherheit angeben will, handelt meist unredlich. Im Folgenden je nur einige Beispiele in den Nutzerländern.

Letztlich hat der Besitz dieser Waffen - wie auch immer bestückt - durch Dritte aber sowohl Russen als zuletzt auch der Trump-Administration Impulse verliehen, den INF aufzuweichen bzw. zu verlassen.

China ist jener Fall, auf den sich beide beziehen (Russland tat das schon in den 2000er-Jahren, die USA tun es aktuell, aber noch flüsternd, wegen Pekings Machtposition im Ostpazifik). Schätzungen im "Bulletin of the Atomic Scientists" (Juni 2018) zufolge besitzt China etwa 40 Raketen Modell Dong-Feng-21 (DF, Ostwind), Reichweite 2200 km, mit einem oder mehreren nuklearen Sprengköpfen. Andere Angaben sind viel höher. Von der moderneren DF-26 werden mindestens 16 Stück gelistet, Reichweite >4000 km. Dazu kommt eine unbekannte Zahl (300 bis 400?) älterer DF-15 (bis 900km) sowie DF-16 (1000km).

Dong Feng 21 – armyrecognition.com

Nordkorea hat einen unkalkulierbaren Zoo von Raketen, auch Mittelstreckenwaffen, hochgezogen. Bekannt sind etwa Rodong-1 (auch "Nodong", bis 1500 km, 100 bis 350 Stück), Taepodong-1 (>2500 km) und Hwasong-12 (in Erprobung, >4000 km).

Raketen bei Parade in Pjöngjang – KCNA

Indien verfügt über Raketen der Agni-(Feuer)-Serie, wie Agni-1 (<75, 900 bis 1200 km), Agni-2 (ein Dutzend, bis 2500 km), Agni-3 (ein Dutzend, 4000 bis 5000 km).

Indische Agni-II, anno 2004 – Antônio Milena/http://img.radiobras.gov.br/CC BY 3.0

Der Rivale Pakistan hat mit Hilfe aus Nordkorea Raketen wie die Ghauri-II (2300 km) und Shaheen-II (<50, 2500 km) zustande gebracht und soll im Ernstfall, so gehen jedenfalls die Gerüchte,

Saudiarabien Atomsprengköpfe für dessen strategische Raketenstreitmacht liefern. So viel bekannt ist, sollen die Saudis in den 1980ern einige Dutzend (oder einige hundert?!) chinesischer DF-3 (bis 5000 km) erworben haben, es gab aber nie bekannte Teststarts und gibt daher Zweifel am Zustand der schon veralteten Raketen. Modernere DF-21 (siehe oben) wurden Ende der 2000er in unbekannter Zahl erworben.

Pakistanische Shaheen-II – AFP (AAMIR QURESHI)

Der Iran hat mit Hilfe Chinas, Pakistans, Russlands und Nordkoreas ebenfalls einen unübersichtlichen Raketenzoo errichtet. Man kennt - jedenfalls aus der Propaganda - Modelle wie Shahab-3 (50 bis 150, 1000 bis 2000 km), Ghadr-110 (bis 2000 km) und Sejjil (bis 2000 km).

Iranische Sejil-2 – REUTERS

Israel hat ursprünglich mit französischer Hilfe Raketen der Jericho-Serie konstruiert. Von Jericho II (Reichweite wohl 1500 km) soll es mindestens 90 geben, es könnten jetzt mehr oder weniger sein, während Jericho III mit mehr als 4800 bis - in einem Fall - kolportierten mehr als 10.000 km schon als ICBM gelten könnte.

Jericho-II – https://missilethreat.csis.org

All diese Beispiele sind landgestützte ballistische Mittel- und Kurzstreckenraketen mit 500 bis 5500 km Reichweite. Erweiterte man auf Marschflugkörper solcher Rahmenreichweite und schlösse auch luft- und seegestützte Typen ein, kämen noch viele Geräte obiger und anderer Staaten dazu, etwa in Frankreich, Großbritannien, Südkorea, Spanien, Schweden, sogar Deutschland. In Russland und den USA auch. Aber das ist eine andere Geschichte.