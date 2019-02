Ägypten: Der kalte Coup des starken Mannes am Nil

Tunis/Kairo. Vor zwei Jahren gab sich der 64-Jährige noch staatsmännisch und prinzipientreu. „Ich werde an der Verfassung nicht drehen. Es bleibt bei zwei Amtszeiten als Präsident, eine dritte werde ich nicht anstreben“, erklärte Abdel Fatah al-Sisi in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CNBC. „Es steht mir nicht an, auch nur einen Tag länger im Amt zu bleiben, wenn dies die Ägypter nicht wünschen.“ Das sei kein bloßes Gerede fürs Fernsehen, kokettierte der starke Mann am Nil, dies seien seine Grundsätze, auf die er achte und auf die er stolz sei.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.02.2019)