„Das Feuer kam von außen, wir hatten das brennbare Material“

Die Presse: Wie sieht nach all den Jahren des Krieges die Lage der Christen in Syrien aus?



Elias Toumeh: Die Christen sind Teil des syrischen Volkes. Ich möchte deshalb über die Lage aller Syrer sprechen: Zum Teil hat sich die Lage verbessert. Es gibt weniger Militäraktionen. Ein fundamentales Problem ist Emigration. Viele verlassen das Land, darunter reiche und gebildete Personen. Wir verlieren so auch unser Potenzial als christliche Gemeinschaft. Unsere Jugend will nicht den Militärdienst ableisten. Viele gehen deshalb in den Libanon. Für Christen gibt es jetzt mehr Sicherheit. Aber die wirtschaftliche Lage ist furchtbar: Es gibt kaum Gas, Treibstoff, keinen Strom. Die Währung ist zusammengebrochen. Die Menschen leiden.



Was muss getan werden?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.02.2019)