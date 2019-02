Kneissl sagt Dhaka Geld für Flüchtlinge zu

Dhaka/Wien. In den vergangen zehn Jahren habe Bangladesch eine „beeindruckende Entwicklung“ gemacht, sagte Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) anerkennend zum Auftakt ihres Besuches in der Hauptstadt Dhaka. Von einer „Win-Win-Situation“ für sowohl Bangladesch als auch für Österreich sprach der Außenminister des südasiatischen Landes, Abdul Momen. Dhaka will österreichischen Firmen Investitionsmöglichkeiten schmackhaft machen.

Die Minister erörterten bei dem Treffen eine verstärkte Kooperation in den Bereichen Investment und Technologietransfer. Österreichische Firmen sind vor allem im Bausektor sowie in der Medizintechnik tätig. Zudem betonte Kneissl, dass Wien 500.000 Euro aus dem Katastrophenfonds zur Betreuung von Rohingya-Flüchtlinge aus Burma zur Verfügung stellen werde. (ag)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.02.2019)