Entführte Nordkorea Diplomatentochter?

Rom. Nordkoreanische Geheimagenten haben offenbar die 17-jährige Tochter des desertierten nordkoreanischen Botschafters in Rom entführt und nach Nordkorea verschleppt. Das meldeten südkoreanische Medien, auch der geflohene Ex-Vize-Botschafter Pjöngjangs in London, Thae Yong-ho, bestätigte die Berichte. Der Vater, Jo Song-gil, vertrat Nordkorea seit 2017 in Italien. Er war im November kurz vor der Rückreise nach Pjöngjang mit seiner Frau untergetaucht. Offenbar schnappten Agenten die Schülerin, bevor sie sich ihren Eltern anschließen konnte. Der Fall sorgt in Italien für einen Eklat. Außenminister Enzo Moavero Milanesi erklärte am Mittwoch, Italien prüfe die Berichte. Der Aufenthaltsort von Jo Song-gil ist unbekannt. Es heißt, er stehe unter dem Schutz des italienischen Geheimdienstes und habe um Asyl angesucht. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.02.2019)