"Noch schöner": Macron verspricht Wiederaufbau innerhalb von fünf Jahren

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron will die von einem Großbrand schwer beschädigte Pariser Kathedrale Notre-Dame innerhalb von fünf Jahren wiederaufbauen. "Wir werden Notre Dame noch schöner wiedererrichten", sagte Macron in einer sehr kurzen Fernsehansprache am Dienstagabend, 24 Stunden nach dem Brand.

"We will rebuild Notre Dame even more beautifully and I want it to be completed in five years, we can do it," sagte Macron in einer TV-Übertragung.

Es läge nun an uns (dem französischen Volk, Anmerkung) dieses Desaster in eine Chance zu verwandeln, zusammen zu kommen, tief zu reflektieren wer wir waren, und was wir sein sollen und besser zu werden, als wir sind.

"It is up to us to change this disaster into an opportunity to come together, having deeply reflected on what we have been and what we have to be and become better than we are. It is up to us to find the thread of our national project."

Reformmaßnahmen auf unbestimmte Zeit verschoben

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Verkündung seiner Reformmaßnahmen im Zuge der "Nationalen Debatte" auf unbestimmte Zeit verschoben. Im Moment sei nicht die richtige Zeit dafür, sagte der Präsident in einer kurzen Fernsehansprache am Dienstag, 24 Stunden nachdem ein Großbrand die Pariser Kathedrale Notre Dame schwer beschädigt hatte.

Der Präsident sagte wegen des Feuers bereits am Montag eine TV-Ansprache und eine Pressekonferenz zu seinen Reformplänen ab. Er hatte eine Bürgerdebatte zur Beruhigung der "Gelbwesten"-Krise im Jänner ins Leben gerufen und den Franzosen für Mitte April konkrete Ergebnisse versprochen.

