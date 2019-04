Die Ukraine sucht den Superpräsidenten

Wie ein Gladiator zog Petro Poroschenko in seinen vielleicht letzten Kampf als Präsident: Im Kiewer Olympiastadion waren am Freitag zwei Bühnen und zwei Fanzonen für die Gegner aufgebaut worden – so hatten sie es gewollt. Poroschenko gegen seinen jungen Herausforderer Wolodymyr Selenskij: Es war das erste direkte Streitgespräch, auf das die Ukrainer den ganzen Wahlkampf gewartet hatten. Doch dann marschierte Poroschenko die Laufbahn entlang und erklomm die Bühne des Gegners, angefeuert vom Jubel seiner Unterstützer. Von denen viel mehr gekommen waren als die Fans Selenskijs, der doch in den Vorwahlumfragen haushoch führt. „Mit Autobussen herangekarrt“, kommentiert dieser. Buhrufe folgten. Immerhin - die Kontrahenten schüttelten einander die Hände. Als Selenskij seine kurze Rede hielt, wurde er vom Publikum oft übertönt. Auch bei seinem Abschlussstatement war er kaum zu hören.