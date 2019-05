IS-Kinder im Behördendschungel

Wien/Qamishli. Er zog, gemeinsam mit seiner Familie, im September 2014 in den Jihad. Sein Name war Michael Skråmo, ein norwegischer Staatsbürger, der im schwedischen Göteborg aufgewachsen ist und der schon im Jahr 2005, mit 20 Jahren, zum Islam konvertierte. Aus Syrien gibt es Bilder von ihm, wie er stolz mit Waffe und Kind vor Flaggen des sogenannten Islamischen Staates (IS) posierte. Die jüngste Entscheidungsschlacht in Baghuz, als der IS sein letztes Territorium verlor, überlebten Skråmo und seine schwedische Frau nicht. Sie hinterlassen sieben Kinder, vier von ihnen kamen im „Kalifat“ auf die Welt.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.05.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft