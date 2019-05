Jimmy Carter nach Sturz im Spital

Er wollte Truthähne jagen gehen, stürzte und brach sich die Hüfte: Der 94 Jahre alte, frühere Präsident der USA, Jimmy Carter, ist in seinem Haus gestürzt und musste in einem Spital in der Stadt Americus (Bundesstaat Georgia) operiert werden. Das teilte der Carter Center am Montag mit.

"Sein Operateur sagt, dass der Eingriff erfolgreich war", heißt es in dem Statement weiter. Seine Erholung mache Fortschritte. Doch Carter habe jetzt ganz andere Sorgen: Die Saison für die Jagd auf Truthähne geht diese Woche zu Ende und er habe seine Abschussquote noch nicht erfüllt. Er hoffe nun, dass der Bundesstaat Georgia es ihm erlaube, die nicht genutzte Zahl von Abschüssen auf die nächste Saison zu übertragen.

Jimmy Carter war als Nachfolger von Gerald Ford 1976 zum Präsident der Vereinigten Staaten gewählt worden. Vier Jahre später verlor er die Wahl gegen Ronald Reagan.

Vor genau 40 Jahren war Carter in Wien: Damals fand ein Gipfeltreffen zwischen dem US-Präsidenten und dem damaligen Kreml-Chef Leonid Breschnew in den Redoutensälen in Wien statt. Es ging um die offizielle Beendung des atomaren Wettrüstens. 1979 unterzeichneten sie den Atomwaffensperrvertrag. Dann zog der impulsive Amerikaner den gesundheitlich schon schwer angeschlagenen Breschnew an sich und drückte ihm einen Kuss auf die Wange. Der altgediente Sowjetfunktionär war mäßig erfreut.