Russischer Oppositionsführer Nawalny festgenommen

Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny ist am Mittwoch bei einer nicht genehmigten Solidaritätskundgebung für den Enthüllungsjournalisten Iwan Golunow in Moskau festgenommen worden. Dies teilte eine Sprecherin Nawalnys mit. Es dürften mindestens 94 Menschen bei der Demonstration angehalten worden sein.

Die Demonstranten forderten eine Bestrafung jener Polizisten, die für die umstrittene Inhaftierung Golunows verantwortlich gewesen seien. Die russischen Behörden hatten Golunow am Dienstag überraschend freigelassen und alle Anschuldigungen gegen ihn mangels Beweisen fallengelassen. Fahnder hatten zuvor behauptet, Golunow habe in seinem Rucksack und in seiner Wohnung Drogen gehabt. Die Drogengeschichte galt als inszeniert, um den für seine Artikel über Korruption bekannten Reporter mundtot zu machen. Er hatte für sein Internetportal "Meduza" etwa enthüllt, wie Polizei und Geheimdienstler sich im Beerdigungsgeschäft bereicherten.

Alexej Nawalny ist das Feindbild der russischen Führung. Er ist ein Oppositioneller, der keinen Kompromiss mit den Machthabern eingehen will und stattdessen die Kreml-Partei Einiges Russland - in seinen Worten eben ein Verein von Dieben - bei jeder Gelegenheit kritisiert.

(red)