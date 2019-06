Spanien ist irritiert über die Schließung des Abdullah-Zentrums

Die vom Nationalrat überraschend geforderte Schließung des „König-Abdullah-Zentrums für interreligiösen und interkulturellen Dialog“ in Wien droht zu diplomatischen Friktionen mit Spanien zu führen: „Überrascht“ und „irritiert“ ist man laut „Presse“-Informationen in Madrid über den am Mittwoch verabschiedeten Entschließungsantrag: Man habe davon gestern „aus den Medien erfahren“, hieß es aus spanischen Diplomatenkreisen. Vom Außenministerium in Wien sei man gar nicht kontaktiert worden – nicht einmal nach dem Votum.

Spanien hat gemeinsam mit Österreich und Saudiarabien die Organisation 2012 gegründet, bei dem der Vatikan einen Beobachterstatus hat. Daher müssen auch Madrid und Riad konsultiert werden, wenn das Zentrum geschlossen wird. Derzeit wird in Madrid über das weitere Prozedere noch beraten. Ob das Zentrum nun nach Spanien verlegt werden könnte – wie bereits in der Vergangenheit immer wieder spekuliert wurde – könne man noch nicht sagen, hieß es.

18-Jährigem droht Todesstrafe

Das Zentrum, das „den interreligiösen Dialog“ fördern will und großteils vom radikal-islamischen Königreich Saudi-Arabien finanziert wird, hat von Anfang an für Kritik gesorgt: Angesichts der gravierenden Menschenrechtsverletzungen in Saudiarabien und der religiösen Unterdrückung sei eine solche Organisation „heuchlerisch“ und könne von Riad für PR–Zwecke missbraucht werden.

Dem Entschließungsantrag der Liste Jetzt haben SPÖ und FPÖ am Mittwoch zur Mehrheit im Plenum verholfen. Die ÖVP trug ihn nicht mit, forderte aber kurz darauf in einem eigenen Antrag die Einleitung von Schritten zur Schließung. Der vom Abgeordneten Peter Pilz vorgebrachte Anlassfall zur Schließung ist die drohende Hinrichtung eines 18-Jährigen in Saudiarabien, der wegen Teilnahme an einer Demonstration für Menschenrechte seit fünf Jahren in Haft sitzt. Ihm wird Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Schon 2015 drohte der damalige SPÖ-Kanzler Werner Faymann mit dem Aus: Anlass war damals die Auspeitschung des saudischen Bloggers Raif Badawi.

Rechtliche Hürden

Das Außenministerium sicherte zu, den Beschluss umzusetzen. Derzeit werden die rechtlichen Möglichkeiten geprüft. Ganz so einfach dürfte die Schließung des Zentrums nicht werden: Zwar kann laut Vertrag jeder der Unterzeichnerstaaten nach einer sechsmonatige Frist aus dem Abkommen austreten – allerdings muss es noch die Finanzierung für den Rest des Jahres leisten. Für das Aus des Zentrums ist allerdings ein einstimmiger Beschluss aller Mitglieder notwendig: Die Saudis und die Spanier müssten also auch zustimmen. (basta.)