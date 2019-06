Tausende demonstrierten in Georgien erneut gegen Regierung und Putin

Inmitten der wachsenden Spannungen mit Russland sind in Georgien am Sonntag den vierten Tag in Folge tausende Menschen auf die Straße gegangen. Sie zogen in der Hauptstadt Tiflis vor das Parlamentsgebäude und legten dabei teilweise den Verkehr lahm.

Der Protest richtete sich gegen Russland und die georgische Regierungspartei Georgischer Traum, die vom Oligarchen Bidsina

Iwanischwili gegründet wurde. Iwanischwili, der sein Vermögen in

Russland gemacht hat, führte die Partei zeitweise selbst und war kurzzeitig auch Regierungschef. Es wird darüber spekuliert, dass er auch ohne offizielle Funktion im Hintergrund die Fäden in der georgischen Politik zieht.

Putin sieht „russlandfeindliche Provokation"

Auf Plakaten verurteilten die Demonstranten den Einfluss des

Oligarchen auf die Politik des Landes. Auch gegen den russischen

Präsidenten Wladimir Putin wandten sich die Demonstranten. "Wir

kämpfen gegen den Putinismus", sagte der bekannte georgische Autor

Lascha Bugadse bei einer Kundgebung.

Putin hatte als Reaktion auf die seit Donnerstag anhaltenden

Proteste in Georgien den Flugverkehr zum Nachbarland massiv

eingeschränkt. Er kritisierte die Demonstrationen als

"russlandfeindliche Provokation".

Hintergrund der Proteste war der Auftritt eines russischen

Abgeordneten im Parlament am vergangenen Donnerstag. Er hatte sich

vom Sitz des Parlamentspräsidenten aus an die Abgeordneten gewandt.

Dies werteten viele Georgier als Affront, weil die Beziehungen

beider Länder seit einem fünftägigen Krieg im Jahr 2008 als

angespannt gelten. Am ersten Protesttag war die Polizei mit

Tränengas und Gummigeschoßen eingeschritten - 240 Menschen wurden

verletzt.

(APA/AFP)